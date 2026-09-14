CINEMA
Projecció de «Forastera» i xerrada amb la directora, aquest dilluns a Bages Centre Manresa
Lucía Aleñar parlarà amb els espectadors del seu debut en el llargmetratge sobre una pel·lícula que tracta del dol
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La sala 3 dels multicines Bages Centre de Manresa acull avui a les 19 h una sessió especial, i en català, de la pel·lícula "Forastera, que culminarà amb un col·loqui obert al públic on prendrà part la directora, Lucía Aleñar. El film, protagonitzat per Zoe Stein, Lluís Homar i Núria Prims, tracta sobre la reacció d’una noia que veu la mort de la seva àvia durant les vacances i comença a ocupar l’espai deixat per la dona, un fet que causa estupor en el seu entorn. El film és el debut d’Aleñar en el llargmetratge i parteix d’un curt homònim. La cinta va guanyar el premi FIPRESCI de la crítica internacional a Toronto.
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