El retorn més esperat: Oasis anuncia una nova gira amb dos concerts a Barcelona
Els germans Liam i Noel Gallagher confirmen una vintena de concerts amb una única parada a l'Estat Espanyol
El que fa anys es donava per impossible, el retorn d’Oasis, és a dir, que els germans Liam i Noel Gallagher tornessin a pujar junts a un escenari, es va fer realitat davant dels ulls de tot el món l’estiu passat. Una gira de concerts inesperats que van començar a Cardiff a principis de juliol del 2025 i que van acabar a São Paulo el 25 de novembre. Oasis va tornar i, a la llunyania, fins i tot els més incrèduls ja veien una nova gira, noves ciutats i més concerts. I avui la banda britànica ha anunciat que, efectivament, així serà: pujaran almenys una vintena de vegades més junts a un escenari. Sembla que l'«destral de guerra» està realment enterrada, tal com mostra el conciliador documental Oasis: Don’t Look Back in Anger, estrenat als cinemes el passat 11 de setembre.
En els últims dies, el grup havia anat deixant pistes a les xarxes socials —en forma de vídeos— sobre les ciutats on actuaria Oasis amb tota la seva llegenda. Barcelona hi és, ara sí, confirmat. La banda britànica, un grup que no va arribar a actuar a l’Olímpic de Badalona, actuarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys els pròxims 10 i 11 de juliol. Per comprar entrades per a l’única parada dels Gallagher a Espanya, el públic haurà de registrar-se al web d’Oasis abans del 17 de setembre a les 17 hores (hora catalana).
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