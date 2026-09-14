Entrevista | Joan Barbé Va actuar a "El retaule del flautista" que es va representar aquest diumenge al Teatre Conservatori de Manresa
«Sobretot, molta il·lusió i bon rotllo»
Fa 47 anys va pujar per primera vegada en un escenari fent de poble en aquest mateix espectacle
Va participar en «El retaule del flautista» el 1979 i ara hi torna...
Va ser per la festa major del primer any de l’Ajuntament democràtic del [alcalde] Joan Cornet. Es va voler fer un gran espectacle i aquesta era una obra que encara guardava una certa flaire contestaire. Es va fer a la plaça de l’Ajuntament, que era l’escenari natural de l’Ajuntament de Pimburg que surt a l’obra. Va ser una passada, amb música en directe... En aquella època hi havia els actors més importants del moment de Manresa i comarca. Va ser la primera vegada que vaig pujar a un escenari. Tenia 15 anys i em van venir a buscar per fer de poble. Hi vam pujar gent que després vam fer un grup de teatre, que es deia Primer Acte. El director del muntatge va ser el Joaquim Manzano, que va ser com un pare per a nosaltres. A partir d’aquí va començar el meu idil·li amb el teatre.
Només fa 46 anys.
He continuat en el teatre fent d’autor i ara feia molt temps que no pujava a un escenari, però, quan la Sílvia Sanfeliu, amb qui tenim molta relació pel festival Clam i per temes teatrals, em va dir que feia aquesta obra... El paper de Burgmestre Schmid el fa el Pere Font, que va ser el meu company de teatre d’aquelles èpoques i de tota la vida, i que també va ser la primera vegada que va pujar a un escenari. La Sílvia em va demanar quin paper em feia il·lusió fer i com que, després de fer aquesta obra, l’havia muntat un parell de vegades, li vaig dir que em feia gràcia fer de síndic, que té una mica de tot. L’únic problema és que canta, i jo cantant soc un desastre. Ha estat la primera vegada que canto en un escenari.
Quines sensacions li queden?
Quan fas un muntatge de teatre participatiu obert a tothom l’important és l’esforç i la col·laboració de tanta gent que no es coneix. Sobretot, molta il·lusió i molt bon rotllo. I és curiós veure que, després de tants anys, aquest que va ser el primer gran musical del teatre català, encara té vigència.
Creu que s’hauria d’apostar per mantenir aquest tipus de muntatges participatius?
Sí. Absolutament. I una cosa que està molt bé és que permeten recuperar un tipus de teatre que, sinó, segurament, no veuríem.
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