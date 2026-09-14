Espectacles
‘Somriures i llàgrimes’ i ‘Mamma Mia!’ inauguren la temporada de musicals a Barcelona
Quatre produccions estrenades a Madrid recalen a Barcelona. ‘Mamma Mia!’ al Tívoli i ‘Somriures i llàgrimes’ i ‘Los chicos del coro’ a l’Apolo. ‘Cabaret’ transformarà el Coliseum en el Kit Kat Club en un muntatge que difumina la frontera entre escenari i públic
Marta Cervera
‘Mamma Mia!’, un dels musicals més populars des que es va estrenar a Espanya el 2004, torna a la cartellera barcelonina amb una nova producció que ha triomfat a Madrid durant tres temporades. El muntatge d’ATG Entertainment compta a Barcelona amb Anna Lagares com a Donna i Lucía Pemán com a la seva filla Sophie. Mireia Portas en el rol de Tanya i Noemí Gallego en el de Rosie encarnen les amigues de la protagonista i Marc Parejo encarna Sam. Aquest musical amb grans èxits d’Abba traduïts al castellà ha generat una enorme expectació. Hi ha ganes de ‘Mamma Mia!’ segons reflecteix la venda anticipada del Tívoli en una temporada plena de títols clàssics com ‘Somriures i llàgrimes’ i ‘Cabaret’, en què l’únic musical en català en un gran escenari és ‘Germans de sang’ que torna per fer una nova temporada després dels aplaudiments aconseguits la temporada passada.
‘Somriures i llàgrimes’ aterra la setmana vinent i fins al 27 d’aquest mes a l’Apolo amb l’obra que va protagonitzar Julie Andrews al cine. Compta amb Silvia Villaú com a institutriu (i directora del muntatge) i Carlos Benito com a capità Von Trapp i amb una cuidada escenografia que trasllada al públic a l’Àustria dels anys 30. Aquesta producció de Theatre Properties estarà només dues setmanes a la cartellera, del 17 al 27 de setembre. Al novembre s’instal·larà al mateix escenari ‘Los niños de coro’ que fa tres temporades ja va ser a Barcelona amb una premiada producció amb Rubén Yuste, Manu Rodríguez i Raúl Castejón que es va veure al Tívoli.
Entre les novetats destacar l’estrena a la capital catalana d ’una nova versió de ‘Cabaret’ on el públic viurà una experiència immersiva, ja que en lloc d’asseure’s alguns podran seure a les taules del Kit Kat Club, el local del Berlín d’ entreguerres on actuen els protagonistes de la funció. Feia gairebé 10 anys que no es muntava aquest clàssic a la Ciutat Comtal, des de la temporada 2017-18 quan Elena Gadel i Ivan Labanda la van protagonitzar al Victòria.
El repartiment serà diferent del de Madrid, on Mario Vaquerizo s’ha afegit a la producció com MC (mestre de cerimònies) en la segona temporada del xou a la capital a partir del 9 d’octubre. A Barcelona no s’ha donat a conèixer el repartiment definitiu, però sí que se sap que Vaquerizo no hi serà.
Coproduïda per LETSGO i Mariana (Balañá en viu), aquest clàssic del musical Recalarà a Coliseum a partir del 10 de febrer. Hits com ‘Willkommen’ i ‘Money’ s’escoltaran aquesta vegada molt a prop en aquesta versió immersiva on es difumina la frontera entre escenari i platea amb el públic assegut en taules i prenent copes com si fos dins de l’obra. Aquest muntatge figura en el seu segon lloc en nominacions als Premis de Teatre Musical 2026. Té 13 candidatures entre elles les de Millor musical, Millor actriu principal per a Amanda Digó i Millor actriu secundària per a Carme Conesa. Només ha sigut superat per ‘Los miserables’ que competeix en 15 categories.
‘Raffaella, el musical’, en va aconseguir 11, i ‘Wicked, el musical’, 10. «Estem desitjant portar l’experiència de ‘Cabaret’ al Teatre Coliseum de Barcelona, i fer-ho a més després d’haver rebut 13 nominacions als Premis del Teatre Musical d’aquest any», ha indicat Iñaki Fernández, CEO i fundador de LETSGO. «És un gran reconeixement no només a l’extraordinari elenc que ens acompanya, sinó també tot l’equip creatiu, amb Federico Bellone al capdavant, que ha donat forma a una de les produccions més originals i ambicioses de la temporada. Afrontem l’entrega de premis amb moltíssima il·lusió i amb ganes de descobrir si algunes d’aquestes nominacions acaben convertint-se en guardons».
L’únic musical en català de la cartellera dels grans escenaris barcelonins és‘Germans de sang’, que torna a escena el febrer després dels aplaudiments que va aconseguir la temporada anterior amb una moderna posada en escena de Daniel Anglès, direcció musical d’Andreu Gallen i coreografies d’Ariadna Peya, amb un potent repartiment liderat per Mariona Castillo, Albert Salazar i Roc Bernadí, que va deixar molta gent amb ganes de veure aquesta producció de Focus al teatre Condal, un dels títols amb què l’empresa catalana commemora el seu 40è aniversari.
Altres formats
Als teatres de menys de 200 espectadors, planter del musical, la majoria de títols dels musicals de mitjà i petit format són en català. L’Espai Texas ha debutat en el musical amb ‘Després de noslatres’, unacomèdia agredolça escrita i dirigida per Jumon Erra sobre com de difícil mantenir l’amistat en una parella, a la cartellera fins al dia 15 de novembre protagonitzada per Júlia Jové i Xavi Navarro, amb Andrea Mir al capdavant dels teclats. I ‘Busco pis!’, una sàtira sobre el mercat immobiliari salta al Teatre Apolo després d’estrenar-se la temporada passada al Teatre Gaudí. Aquesta obra de Xavier Morató (dramatúrgia i llibret) i Gerard Sesé (música) està protagonitzada per una dona de 36 anys que encara viu amb els seus pares. Només es podrà veure els divendres i dissabtes en sessió golfa a partir del 16 d’octubre.
Aquesta temporada el Teatre Akadèmia aposta també pel musical amb l’estrena de ‘Crush’, un musical de cambra creat per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera sobre una parella que vol tenir descendència interpretada per Diana Roig i Albert Baró. Arribarà a principis de desembre igual que ‘El forat blanc’, a la Sala Beckett. Compta amb text de Sergi Belbel, música d’Òscar Roig i un ampli repartiment: Eloi Gómez, Júlia Jové, Berta Luna, Pau Oliver, Mone Teruel i Jordi Vidal. Una prestigiosa artista que pateix una malaltia terminal i decideix avançar la seva mort centra aquesta peça on tant la seva decisió com l’herència considerable que deixa crearà nombroses disputes entre els seus quatre fills.
Una altra novetat és l’estrena a Barcelona en principi el Teatre de l’Eixample, d’‘El otro lado de la cama’, adaptació del film homònim de David Serrano, que ha pujat a escena a Madrid dirigit per Joan Olivé, amb Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macfer, Adrià Olay, Agustín Otónio i Ricky Mata.
‘Hairspai’ per al 2027
Aquest any Nostromo Live no presenta cap novetat però ja ha anunciat que tornarà a l’atac a l’inici de la temporada vinent amb ‘Hairspray’, un títol que mai estrenat a Espanya que s’estrenarà al Tívoli l’any vinent coincidint amb l’inici de temporada. Serà la primera producció que dirigeixi Àngel Llàcer després d’haver estat a punt de morir. El seu etern aliat, el músic Manu Guix, tornarà a treballar amb ell en aquesta nova producció que ja ha fet un primer càsting i que aquesta tardor en farà un altre per seleccionar el repartiment principal. Fins ara la majoria dels musicals d’aquesta empresa catalana s’han estrenat en castellà, l’única excepció ha sigut ‘El dia de la marmota’ que es va estrenar el 2024 i no va tenir l’èxit dels anteriors musicals de Nostromo com ‘The producers’, ‘Cantant sota la pluja’ o ‘La jaula de las locas’. En principi, la idea és muntar ‘Hairsparay’ en castellà, estrenar-la el mes de setembre vinent, fer gira per Espanya i temporada a Madrid.
‘Hairspray’ és un cant a la diversitat i un divertit musical que mai s’ha vist a Espanya. L’única versió en castellà s’ha estrenat a Buenos Aires. L’acció se situa a Baltimore el 1962, a Baltimore, i parla tant de la segregació racial com d’un altre tipus de discriminació, el dels codis de bellesa que margina un dels personatges principals, Tracy Turnblad. No té un cos hegemònic però això no l’impedirà a aconseguir el seu somni: participar en un popular programa de ball de televisió.
Falten teatres
A diferència de Madrid a Barcelona falten teatres capaços d’acollir grans musicals. Quan existia el BTM (Barcelona Teatre Musical), l’antic Palau d’Esports on Bruce Springsteen va fer el seu primer concert a la capital catalana, el públic de musicals va arribar a les xifres més altes de les últimes dècades. La temporada 2007-08 va registrar gairebé 822.000 espectadors amb 16 títols. Va ser l’any que ‘Mamma Mia!’ es va estrenar al BTM. La temporada passada el total d’espectadors de musicals del 2025-26, amb 51 títols, va ser de 460.000. Els cinc musicals que van convocar més gent, liderats per ‘El fantasma de l’òpera’ i seguits per ‘L’amor venia amb taxi’ 'Ànima', 'El petit príncep' i 'Germans de sang', van sumar 366.000 persones.
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