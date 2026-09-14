TEATRE
Tàrrega es consolida com un referent internacional
La fira d'arts de carrer va viure una 46a edició plena de moments impactants i amb la mirada posada en créixer encara més
"Ja estem pensant en la Fira del 2027, fins i tot en la del 2028". Amb aquestes paraules es va expressar la directora executiva Abigail Ballester, el passat diumenge, a la roda de premsa de tancament de la 46º edició de Fira Tàrrega, per posar èmfasi en els objectius proposats per les pròximes edicions com ara més estructures i noves vies de finançament, i per afrontar els reptes de sostenibilitat, accessibilitat i logística d’un mercat de referència mundial. La presència internacional, enguany, ha batut rècords en l’activitat professional, amb 1300 professionals provinents de 700 entitats originàries de Chile, Corea del Sud i el Canadà, entre un llarg etcètera. Enguany, la Fira ha comptat amb un pressupost d’1.267.000 i s’han proposat, per l'edició següent, arribar als dos milions d’euros.
La directora artística, Anna Giribet, va voler posar èmfasi en les companyies emergents, amb una bona resposta del públic, que "garanteixen el relleu generacional", i va destacar companyies com Los informalls i el seu "Extra motivated people" que va fer ballar als assistents de la plaça de les Nacions amb una curiosa estructura de relat teatral i musical i va trobar els millors col·laboradors per tirar endavant. Llum de fideu i la seva producció "Aquí" va ser la suggerent proposta de la companyia dins el grup de talents emergents que van atraure i destacar entre el total de propostes de la Fira d’enguany. Sols una petita mostra que exemplificaven "la satisfacció amb els resultats artístics. La creació contemporània crea espais de confiança".
La inauguració oficial de la Fira tenia lloc a l’Hort del Barceloní amb la companyia Kamchàtka i la seva primera proposta de gran format, "Incontinuo" en el que van imprimir el muntatge amb el segell característic de la companyia. Una història sobre refugiats, en un homenatge a tots aquells que han marxat o fugit del seu país d’origen buscant una oportunitat, un nou començament. Valoració desigual perquè només els més propers als músics i intèrprets van poder seguir plenament el muntatge, mentre que d’altres se n’enduien una visió esbiaixada. Però el segell inconfusible amb moments d’impacte i certa poesia, malgrat la duresa i foscor, evidenciaven la producció de la companyia
Manolo Alcántara amb "Refugi" va posar paraules, equilibri, dificultat i contorsió en una història pròpia fent de nou denotació de la tècnica, l’habilitat, la dificultat d'aixecar ovacions i aplaudiments. La imatge de fer fàcil el que no en té res i amb una agilitat que encara sorprenia més, sense brusquedat, una coreografia acrobàtica sorprenent.
Llum de fideu, amb l'esmentat anteriorment "Aquí", convidava a un particular rodatge cinematogràfic amb un leit motiv en el que el retorn d’un net, després de molts anys, a casa l’àvia acabava fent un desplegament sorprenent de tot el que podia incloure i les històries en les quals cal tenir en compte que també es podien desenvolupar.
La segona part de la producció de la Sala Trono, "You say tomato", passava per l’Ateneu sota el títol "I say potato", que propiciava el retrobament, deu anys després, dels protagonistes Rosó i Santi, mantenint el format de la primera part, en un to amable i divertit on de nou, els revivals de cançons no van faltar.
La companyia Les pinyes va presentar "Hi! I’m Steven", que malgrat les irregularitats en el desenvolupament, la idea base promet amb encert. I és que la solució al ja evident problema dels expats a la ciutat de Barcelona, la solució queda en mans d’un nombrós, lluitador i reivindicatiu grup de paneroles, reivindicant la seva lluita en l’estima per la ciutat.
Una Fira que, enguany, no ha quedat exempta de polèmica per la vaga del dissabte 12 de setembre per part de les companyies i artistes que formen part del programa Off. El col·lectiu va denunciar la reducció d’espais i hores per a la presentació dels seus espectacles. El mateix dissabte la direcció de la Fira es reunia amb el col·lectiu i prenia nota de les peticions per plantejar solucions per la pròxima edició. El diumenge, l’espai de la plaça dels Àlbers que havia finalitzat la seva programació oficial, el van posar a disposició del col·lectiu per així rescabalar una part amb les actuacions cancel·lades el dissabte.
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