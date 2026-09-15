El Clam estrena a Catalunya la Palma d'Or, el Lleó d'Or i el Gran Premi del Jurat de Sundance d'enguany
Fjord, de Cristian Mungiu; Yellow letters, d’İlker Çatak, i Josephine, de Beth de Araújo, són tres de les pel·lícules més guardonades internacionalment i que es podran veure al festival
Entre la llista de pel·lícules que formaran part de la programació de la 22a edició del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, es podran veure Fjord, de Cristian Mungiu, Palma d’Or del darrer festival de Canes; Yellow letters, d’İlker Çatak, Lleó d’Or de Berlín, i Josephine, de Beth de Araújo, millor treball de ficció nord-americà al festival de Sundance. Tres títols dels més guardonats d'aquesta temporada als festivals de cinema internacionals i tres estrenes a Catalunya "que no només han agradat, sinó que, pel seu component social, ressonen a la contemporaneïtat", explica l'Esteve Soler, director artístic del festival.
Els tres títols anunciats avui formen part de la programació d'un festival que busca "portar obres de gran qualitat i conscens entre el públic expert", continua l’Esteve Soler, a la Cataluya central. Igualment, també s'ha avançat que el Premi d'Honor d'engany és pel director britànic Stephen Frears, del qual, al Clam, se'n projectaran La meva preciosa bugaderia (1985) i Negocios ocultos (2002), així com altres films de temàtica social, que s'anunciaran més endavant.
Basada en un cas real, els 146 minuts de Fjord despleguen un polèmic thriller judicial entorn de la família dels Gheorghiu. La història arranca quan Mihai Gheorghiu (Sebastian Stan), un immigrant romanès profundament religiós i pare de família, i Lisbet Gheorghiu (Renate Reinsve), una conservadora mare noruega, es traslladen amb els seus cinc fills a un poble remot prop d'un fiord. Allà, es veuran immersos en la divisió cultural entre les comunitats en un film que qüestiona el model de benestar de les societats occidentals i que posa de manifest el racisme i la fragilitat de la família. La pel·lícula li ha valgut al director romanès Cristian Munguiu la seva segona Palma d'Or, que ja va guanyar el 2007 amb 4 meses, 3 semanas, 2 días.
També familiar és el drama Yellow Letters, el darrer treball del director (i guionista) alemany d’origen turc İlker Çatak. Guardonada amb l'Ós d’Or del Festival de Berlín 2026, Yellow Letters no solament consolida la trajectòria ascendent de Çatak (nominat a l’Oscar amb la seva pel·lícula anterior, Sala de professors) sinó que posa el focus en la repressió de l'estat turc. El punt de partida és la pèrdua de feina i d'habitatge de la Derya (Ozgü Nama i l'Aziz (Tansu Biçer) una parella d’artistes d’Ankara arran de l'estrena de la seva última peca teatral. Una pel·lícula que posa en relleu el dramatisme de la censura en una denúncia al totalitarisme.
La tragèdia de la Josephine, interpretada per la jove actriu Mason Reeves, és l'última estrena en català del Clam anunciada aquesta setmana. Guanyadora del Gran Premi del Jurat i del Premi del Públic a Sundanced'enguany, Josephine, de Beth Araújo ja és un dels thrillers dels quals més s'ha parlat aquesta temporada de cinema. I ara, arriba en català. La Josephine és una nena de vuit anys que, un cop presencia una violència desmesurada, veu com el món que ella coneixia, desapareix. Un retrat perfecte del trauma infantil amb actuacions remarcables com la de Channing Tatum (que fa de Damien, el pare) i Gemma Chan (Claire, la mare) i que es consolida en 119 minuts com un dels thrillers psicològics més potents de l'any.
“Les pel·lícules generaran un sentiment de consciència social i crítica”, assegura Soler, “són produccions d’una enorme solidesa que volem que deixin als assistents contents d’haver-les vist, però també amb ganes de parlar-ne i reflexionar-ne”. Totes les pel·lícules es veuran per primer cop a Catalunya, en versió original subtitulades en català, “perquè és la voluntat del festival mantenir-les ne la llengua original, però que tothom qui les vegi, pugui arribar a entendre-les”.
Stephen Frears, Premi d'Honor del Clam
Juntament amb aquestes tres pel·lícules, el Clam ha anunciat que el Premi d'Honor d'enguany serà per Stephen Frears, un dels directors més rellevants en el panorama europeu actual. El realitzador no només assistirà a la cerimònia d'inauguració. sinó que farà una classe magistral pel públic. Un festival, el Clam, que es consolida una vegada més com un referent en el cinema social internacional.
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