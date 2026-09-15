'La maledicció de Widow's Bay' arrasa als Emmy, que homenatgen la marxa d'estrelles, i 'The Pitt' revalida el guardó a millor drama
La sèrie d'Apple TV+ 'La maledicció de Widow's Bay' va liderar la 78a edició dels Emmy amb 14 guardons, per davant de produccions com 'The Pitt' i 'DTF St. Louis'
EFE
La sèrie d’Apple TV+ 'La maledicció de Widow's Bay' va arrasar aquest dilluns en la 78a edició dels Emmy en endur-se sis premis, que se sumen als vuit aconseguits en la cerimònia dels guardons creatius, en una gala que va homenatjar la memòria d’estrelles de Hollywood com Dolly Parton, Rob Reiner i Catherine O’Hara.
Amb 14 estatuetes en total, la sàtira de terror, que debutava en aquesta edició, va obtenir el premi al millor projecte de comèdia, per davant de 'Hacks', el seu principal rival. El seu protagonista, Matthew Rhys, també va guanyar l’Emmy al millor actor de comèdia.
La sèrie també va triomfar en les categories de millor actor i actriu de repartiment, per a Kate O'Flynn i Stephen Root, respectivament, així com en les de millor guió i millor direcció d’una sèrie de comèdia.
Per la seva banda, la sèrie mèdica 'The Pitt', la minisèrie 'DTF St. Louis' i l’espectacle de la Super Bowl del porto-riqueny Bad Bunny van quedar empatats amb set guardons en total cadascun.
'The Pitt' es va endur per segon any consecutiu l’Emmy al millor projecte en la categoria de drama, amb Noah Wyle, de nou, com a guanyador del premi al millor actor. Mentrestant, 'DTF St. Louis', d’HBO, va conquerir el guardó a la millor minisèrie.
Jean Smart, Sally Field i Matthew Rhys fan història
La nit va deixar diversos fets històrics, com el de Rhys, que es va convertir en el primer actor de la història dels Emmy a guanyar en dues categories de millor actor protagonista, tant per 'La maledicció de Widow's Bay' com per la minisèrie 'The Beast in Me'.
Jean Smart va guanyar el seu cinquè Emmy —i el vuitè de la seva carrera— com a diva de la comèdia Deborah Vance, i es va convertir en la primera actriu a aconseguir un premi a millor actriu per cadascuna de les temporades de la sèrie de comèdia 'Hacks'.
Per la seva banda, Sally Field va obtenir el guardó a la millor actriu d’una minisèrie o pel·lícula per 'Criatures lluminoses', i es va consolidar com la intèrpret de més edat a aconseguir aquest premi en aquesta categoria.
La 78a edició dels Emmy també va destacar per l’homenatge a grans estrelles de Hollywood desaparegudes, com Dolly Parton, Catherine O’Hara i Rob Reiner, que van rebre tributs en memòria seva per part de diverses celebritats, entre elles Sally Field, Macaulay Culkin i Jamie Lee Curtis.
Així mateix, Michael J. Fox va protagonitzar un dels moments més emotius de la gala després de rebre el premi humanitari Bob Hope, que reconeixia la seva tasca altruista per impulsar la investigació de la malaltia de Parkinson.
'Euphoria', 'The Bear' i 'Stranger Things' s’acomiaden sense glòria
Algunes de les sèries que en altres edicions havien destacat per l’impacte que han tingut en la televisió durant els darrers anys i que s’acomiadaven en aquesta edició, com 'Euphoria' i 'Stranger Things', van passar pels premis sense pena ni glòria.
Fins i tot 'The Bear' se’n va anar amb les mans buides. La seva cinquena i última temporada només va aconseguir un Emmy, dels vuit als quals optava, al millor actor convidat per al desaparegut Reiner.
Tampoc no es va reconèixer el talent llatí. L’actor guatemalenc-estatunidenc Oscar Isaac ('Bronca'), que optava a l’Emmy al millor actor de minisèrie, va perdre davant Rhys per 'The Beast in Me', mentre que el colombià Carlos Manuel Vesga ('Pluribus') va perdre en la categoria de millor actor de sèrie dramàtica.
En aquesta edició gairebé no hi va haver mencions polítiques. Potser la més destacada va ser la d’Alan Cumming, que després de guanyar el premi a la millor sèrie de competició de telerrealitat per 'The Traitors', va convidar l’audiència a registrar-se per votar en les pròximes eleccions de mig mandat dels Estats Units, previstes per al novembre.
Entre els assistents a l’esdeveniment hi havia el britànic Tom Holland, que va acompanyar Zendaya, així com la colombiana Sofía Vergara, que va lliurar un dels guardons.
Un dels moments més sorprenents de la gala va ser l’aparició en pantalla de l’estrella estatunidenca Taylor Swift, que va protagonitzar una paròdia amb part del repartiment de 'Law and Order' ('Llei i ordre').
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