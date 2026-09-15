Escena
El manresà Magic Pol obre la primera escola de màgia al Bages
El mag estrena una proposta d’extraescolars dirigida a infants que vulguin descobrir els secrets dels grans il·lusionistes
En un futur també vol oferir l’experiència als adults
Pol Serra (Manresa, 1999) va començar a transformar-se en el Magic Pol quan va fer el seu primer truc de màgia quan tenia 8 anys. Diu que llavors, quan el món de l’il·lusionisme no era tant accessible com ara (ja sigui amb espectacles al territori o a través de YouTube), anava «molt perdut» i que li hagués «agradat moltíssim que algú m’hagués donat la primera empenta». Per això aquest dimarts 15 de setembre comença a fer les primeres classes dirigides a infants (de 6 a 12 anys) a l’Aula Màgica, la primera escola de màgia que hi haurà al Bages, i que està situada al barri de la carretera de Santpedor de Manresa (carrer Guifré el Pelós, 6).
D’entrada, la proposta del Magic Pol, amb gairebé una vintena d’anys de trajectòria i amb espectacle de gran format com MonoPOLI, està concebuda com una formació extraescolar, per a infants que ja tinguin interès en la màgia. «Em faria il·lusió que en sortís un mag professional, però aquest no és l’objectiu. Gràcies a la màgia es poden millorar altres habilitats. Jo era un nen tímid i vergonyós, i quan vaig descobrir que m’agradava la màgia i que amb un joc de cartes podia fer flipar tant als infants com als avis, vaig aprendre a socialitzar, a perdre la por escènica i créixer com a persona».
«Jo era un nen tímid i vergonyós i gràcies a la màgia vaig créixer com a persona»
Mostres davant dels pares
D’aquesta manera, durant les classes setmanals d’una hora i deu minuts, els alumnes de l’Aula Màgica aprendran els secrets de diversos trucs de màgia (aquest dimarts es començarà amb les anelles xineses), però també hauran d'inventar una història per presentar el número a l’escenari, ja que és previst fer diverses mostres davant dels pares durant el curs. Això inclourà crear-se un personatge i posar-se un nom artístic.
Ara per ara, tots nois
Ara per ara, el mag manresà arrenca l’escola de màgia amb classes els dimarts i els dimecres, de 17.30 a 18.40 h, amb grups reduïts. Encara hi ha algunes places lliures, i tots els alumnes que s’han apuntat fins ara són nois. «Em faria il·lusió que s’apuntés alguna noia, perquè hi ha magues molt bones, com la Joana, la filla del Màgic Andreu, i la Maga Melanie», diu Pol Serra, que exposa que ja té a punt unes 180 pàgines amb la programació de totes les classes que es faran durant el curs. En cada sessió es presentaran dos jocs: rutina de cordes, mentalisme, cartomàgia, màgia amb monedes, mocadors de seda... «Al darrera de la màgia també hi ha matemàtiques i ciència i òbviament en parlarem. També farem algun apunt d’història de la màgia, per saber qui era Houdini i que el primer joc de màgia es va crear a Egipte», va desgranant.
Diumenges Màgics
Les classes seran temàtiques (hi haurà especials per la castanyada, per Nadal...) i, per tant, els alumnes es podrien apuntar al llarg del curs. A més, tenint en compte que l’oferta d’extraescolars és àmplia i que molts infants tenen els horaris ja força plens, el Magic Pol també ha programat els Diumenges Màgics, amb sessions de 80 minuts independents de les classes d’extraescolars. Per ara ja hi ha obertes les inscripcions per a dues dates: 18 d’octubre i 8 de novembre, d’11 a 12.20 h (www.aulamagica.cat).
En un futur, per als adults
L’oferta formativa del Mag Pol també ha despertat interès en els adults: «n’hi ha molts que m’ho han demanat, sobretot avis. Penso que volen sorprendre els seus néts». De moment, l’oferta s’inicia amb els infants «però també n’hi acabarà havent per als adults», assenyala el manresà. Ara per ara, els alumnes que entrin a l’espai que ha habilitat (que abans era una escola de repàs) quedaran embadalits amb una bona col·lecció d’objectes màgics: des d’una rèplica de la vareta de Harry Potter a un autògraf de Juan Tamariz.
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