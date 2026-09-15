LLENGUA
Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?
L'objectiu de l'espot és fomentar que es mantinguin les converses en català
Els resultats de l'Enquesta d'Usos Lingüístics encarregada per l'Ajuntament de Manresa mostra que hi ha una tendència a canviar del català al castellà quan conviuen les dues llengües, cosa que fan el 54% dels veïns de Manresa. És per aquest motiu que el govern manresà ha engegat la campanya «No canvïis mai!», que té l'objectiu de fomentar que es mantinguin les converses en català.
El pal de paller de la campanya és l'espot institucional protagonitzat per l'actor bagenc Jan Buxaderas Escolà(Balandrau), amb la col·laboració de figurants de l'entitat social i teatral d'Els Carlins. Com explica l'actor en aquest vídeo, el 98,1% dels veïns de Manresa afirma que entèn el català. Per tant, per què es canvia de llengua? L'espot mostra com en qualsevol espai de la vida quotidiana és possible i important, per a la preservació i impuls de la llengua catalana, no canviar de llengua per raons d'aparença o socials. El vídeo vol ponderar en positiu l'ús social, conscient i actiu de la llengua catalana, la pròpia de Manresa i Catalunya, com a llengua franca i de cohesió en els espais socials, sense voler treure importància a la diversitat i la riquesa de la convivència entre moltes llengües a la ciutat.
Un pla seqüència fins a la plaça Major
Els Carlins, entitat centenària cultural i tetreal amb moltes conexions al món associatiu de la ciutat, ha col·laborat en la gestió, preparació i l'aportació de tot l'elenc de figurants. L'actor de doblatge Gerard Gerry Núñez ha fet el paper de cambrer en l'escena del bar. També a l'entrada d'un comerç s'hi pot veure a Sílvia Sanfeliu, directora escènica i dramaturga manresana i també presidenta d'Òmnium Cultural Bages-Moianès. L'espot, un pla seqüència de quasi dos minuts, ha estat gravat des de l'entrada d'Els Carlins, al carrer de Sabateria, fins a l'entrada de la plaça Major.
La campanya «No canvïis mai!» serà expansiva la resta de l'any en actuacions en diversos àmbits socials de la ciutt com el coermç, l'esport, la cltura, la Taula per al Foment de l'Ús Social del Català de anresa i el voluntariat lingüístic.
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