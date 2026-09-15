Stephen Frears, un dels grans del cinema europeu, Premi d'Honor del Clam
El festival celebrarà la 22a edició entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre i rebrà la visita del guardonat realitzador britànic
El cineasta estarà present a la inauguració del certamen i, l'endemà, impartirà una classe magistral per al públic
Regió7
El 1941, Leicester veia néixer un dels directors més lúcids del cinema contemporani: Stephen Frears. Entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre serà el Festival Internacional de Cinema Social de Ctalunya, el Clam, qui el rebrà a Navarcles i Manresa per atorgar-li, durant la inauguració de la 22a edició, el Premi d'Honor del certamen. "L'assistència està confirmada", afirma l'Esteve Soler, director artístic del festival, "tenim els vols comprats i els hotels reservats". El realitzador britànic estarà present també l'endemà de l'entrega de premis, que es farà als cinemes Bages Centre de Manresa, per impartir una classe magistral per al públic. L'entrada a la sessió, també als cinemes manresans, serà, com ja és habitual, gratuïta.
La multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat, les desigualtats i les contradiccions del poder. Amb una mirada humanista, Stephen Frears ha aconseguit plasmar en el setè art les problemàtiques socials actuals. Després d'estudiar dret, es va iniciar en el teatre i la televisió abans de fer el salt al cinema. Alternant produccions a Hollywood i Europa, Frears ha acumulat més de 80 guardons internacionals, ha estat nominat en dues ocasions a l'Oscar com a director i tres de les seves obres -Les amistats perilloses (1988), La reina (2006) i Philomena (2013)- han estat nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula.
Més enllà d'aquestes nominacions, destaquen també La meva preciosa bugaderia(1985) i Obre't d'orelles (1987), crus retrats de la Gran Bretanya de l'era Thatcher, o Els estafadors (1990), on excel·leix a l'hora d'explicar les diferències de classe i l'abús de poder. Actualment, Stephen Frears prepara un film sobre Billy Wilder, un altre dels grans directors de cinema compromès.
El seu llegat és innegable i, per aquest motiu, el cineasta britànic estarà present en la inauguració del certamen, el dia 23 d'octubre, on rebrà el Premi d'Honor. L'endemà, dijous, Frears impartirà una classe magistral per al públic i el festival li retrà homenatge amb la projecció de diverses de les seves creacions de caire més socials, com són La meva preciosa bugaderia i Negocios ocultos (2002).
Vint-i-dos Premis d'Honor del Clam
Stephen Frears és el primer dels Premis d'Honor d'enguany, que s'anunciaran en la seva totalitat en una roda de premsa el pròxim 7 d'octubre. En els 22 anys de trajectòria del CLAM, el Premi d'Honor l'han rebut creadors com Olivier Assayas, Abderrahmane Sissako, Montxo Armendáriz, Sílvia Munt, Sergi López, Bertrand Bonello o Agustí Villaronga, entre molts altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta