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Woody Allen rodarà la seva nova pel·lícula a Madrid i comptarà amb el barceloní Peter Vives entre l'elenc

l rodatge de la comèdia començarà el 5 d'octubre i tindrà Aranjuez com un dels escenaris principals

El cineasta Woody Allen tocant el clarinet amb la New Orleans Jazz Band en la inauguració de la 55a edició del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona

El cineasta Woody Allen tocant el clarinet amb la New Orleans Jazz Band en la inauguració de la 55a edició del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona / Jordi Borràs

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ACN

Barcelona

L'actor barceloní Peter Vives forma part del repartiment de la nova pel·lícula de Woody Allen, que es rodarà a Madrid i Aranjuez a partir del 5 d'octubre. Ho ha anunciat aquest dilluns el govern de la Comunitat de Madrid, que patrocina la producció juntament amb l'ajuntament de la capital espanyola. La nova creació de l'autor de 'Manhattan' i 'Annie Hall' és una comèdia contemporània amb un títol que inclourà la paraula Madrid i que completen al repartiment Alexi Wasser, Jemima Kirke, Marton Csokas i Jakob Oftebro.

Serà la tercera vegada que Allen roda a l'Estat després d'haver-hi filmat les comèdies 'Vicky, Cristina, Barcelona' i 'Rifkin's Festival'.

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