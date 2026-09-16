Crisi interna en la gira d'Ed Sheeran: per què l'artista s'està quedant sense teloners?
El raper nord-americà Macklemore va ser apartat dels concerts als Estats Units després de pronunciar-se a favor de Palestina i ara la resta d’artistes han abandonat la gira en solidaritat amb ell
La gira nord-americana d’Ed Sheeran s’ha quedat sense teloners després que diversos artistes hagin decidit abandonar-la en protesta per la retirada de Macklemore. El raper nord-americà va ser apartat dels concerts que li quedaven després de pronunciar-se a favor de Palestina durant una actuació a Nova Jersey, una decisió que ha desencadenat una polèmica que ha acabat esquitxant directament la gira de l'artista.
La controvèrsia va començar el 4 de setembre, quan Macklemore va actuar al MetLife Stadium de Nova Jersey, on va pronunciar-se públicament sobre la situació a Gaza i va cridar «Free Palestine». El raper, que ja havia publicat anteriorment cançons de protesta sobre el conflicte, va rebre posteriorment crítiques de diversos grups i pressions perquè fos retirat del cartell.
Segons el promotor de la gira, alguns propietaris dels estadis haurien amenaçat de no acollir els concerts si Macklemore continuava formant part del programa. El raper estava previst com a teloner en vuit de les dates que quedaven de la gira nord-americana.
Ed Sheeran ha assegurat que la decisió de retirar Macklemore no va ser seva. El cantant britànic ha explicat que va intentar trobar una solució entre l'artista, els promotors i els responsables dels recintes, però que finalment la decisió va quedar en mans de la promotora i dels propietaris dels estadis. Sheeran també ha defensat que els seus concerts siguin un espai allunyat de la confrontació política.
Abandonament massiu de la resta de teloners
La decisió, però, ha provocat un efecte dominó. Finneas, Lukas Graham i Aaron Rowe han anunciat que abandonen la gira en solidaritat amb Macklemore. També ho ha fet Beoga, la banda irlandesa que acompanya habitualment Sheeran en directe. D'aquesta manera, la gira es queda sense els artistes que havien de fer de teloners en les pròximes actuacions.
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