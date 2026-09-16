El gran any de Sandra Bestraten i Esteve Camps
La tercera gala dels premis Barcelonina i Barceloní de l’Any d’El Periódico torna al Palau Robert consolidada com a avantsala de la Mercè
Meritxell M. Pauné
El Palau Robert de Barcelona acull aquesta nit la gala d’entrega dels premis Barcelonina i Barceloní de l’Any d’El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, plenament consolidats en aquesta tercera edició com a tret de sortida del nou curs polític i econòmic a la capital catalana, just una setmana abans de l’inici de les festes de la Mercè. Aquest 2026 el guardó torna a ser paritari i reconeix Sandra Bestraten, degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i Esteve Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, pel seu lideratge de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura i de l’Any Gaudí. Les dues cites han projectat al món el potencial simbòlic i professional de la capital catalana, amb orgull pel patrimoni i ambició de futur.
La festa reunirà nombrosos convidats de la societat civil i les institucions de Barcelona en un ambient distès i jovial. L’acte comptarà amb destacats representants de la societat, de l’economia, de la cultura i l’esport de la ciutat i de Catalunya, així com amb els màxims responsables del grup Prensa Ibérica, editor d’El Periódico. Els assistents arribaran a partir de les 19.30 hores, i les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez, més conegudes com les Mamarazzis, presentaran l’entrega de premis.
Aquest guardó d’El Periódico va viure la seva primera edició el 2024, amb la vocació de traslladar a la ciutat l’esperit del veterà premi Català de l’Any que organitza cada any aquest rotatiu. El primer homenatjat va ser Mateo Valero, pel seu impuls decisiu al Barcelona Supercomputing Center. L’any passat la iniciativa va créixer per convertir-se en paritària i els premiats van ser Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, i Ramon Agenjo, directiu de Damm.
Bestraten i Camps han sigut elegits aquest 2026 a proposta del comitè editorial d’El Periódico per la seva tasca recent i la seva trajectòria. Ella és degana del COAC des d’aquest mateix juny, coincidint amb la celebració a les Tres Xemeneies del Besòs del Congrés Mundial d’Arquitectes. Té 50 anys i ha exercit com a arquitecta des de jove i pilota des del barri de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat el seu propi despatx, Bestraten Hormias Arquitectura, junt amb el seu marit Emili Hormias. També destaca en la defensa de l’habitatge i en l’àmbit acadèmic: ha sigut docent de l’ETSAB-UPC i la UIC, ha presidit l’ONG Universitat sense Fronteres, ha format part de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC i acaba de publicar una retrospectiva de la vivenda social a Barcelona en l’últim segle.
Sagrada Família
Camps viu un 2026 de gran transcendència a la Sagrada Família. La basílica ha completat la seva principal torre, la de Jesús, coronada per una creu blanca a 172,5 metres, que la converteix en l’església més alta del món i el sostre de Barcelona. A més, va ser beneïda pel papa Lleó XIV en una històrica visita a la ciutat el 10 de juny, el mateix dia del centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Tota una fita per a Camps, que impulsa la continuació del temple des de fa 15 anys. Durant tota la seva vida professional va compaginar diferents càrrecs de responsabilitat a La Caixa amb projectes de l’Església de Barcelona i del barri de Gràcia. Estima que es jubilarà el 2027, amb 80 anys. Mentrestant, encara té molta feina: deixar encarrilada la construcció de l’última façana del temple, la de la Glòria al carrer Mallorca, i convertir el Fons d’Acció Social creat el 2023 en una gran eina de ciutat i de país per finançar projectes que ajudin les persones vulnerables.
Des de generacions i trajectòries diferents, la Barcelonina i el Barceloní de l’Any 2026 d’El Periódico tenen en comú el seu compromís amb la ciutat i exemplifiquen el poder transformador que pot tenir l’arquitectura per afrontar els reptes urbans del segle XXI. Sandra Bestraten i Esteve Camps representen a més l’èxit dels dos esdeveniments internacionals que aquesta primavera han mostrat al món la millor Barcelona i tot el múscul econòmic, intel·lectual i social que hi ha darrere de les seves grans icones.
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