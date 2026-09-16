Navàs celebra el passat en la primera edició de l'Escorça, unes jornades de memòria històrica
Des d'aquest dimecres fins al dissabte 26 de setembre el poble acollirà el cicle que, s'espera, tingui continuïtat.
Entre algunes de les activitats destacades, hi ha el concert de Borja Penalba i Meritxell Gené, una xerrada pel 50è aniversari de la Marxa per la Llibertat i la inauguració del Parc de les Dones del Tèxtil
Del 16 al 26 de setembre Navàs recorda (i reviu) el seu passat en unes jornades de memòria històrica. El cicle, que rep el nom d'Escorça (arran de l’escorça cerebral, clau en la memòria, i en referència al bosc que pobla el municipi), ha programat vuit actes entre els quals dues xerrades, un concert a càrrec de Borja Penalba i Meritxell Gené (aquest divendres, 20 h), un homenatge, una obra de teatre (Dones del 36, dissabte a les 10 h), una ruta, una commemoració i la inauguració del Parc de les Dones del Tèxtil (dissabte 26, 12 h).
"Fa 15 anys que programem actes de memòria històrica, però aquest l'hem batejat amb la intenció de mantenir-lo en unes dates concretes", assegura Jaume Casals, alcalde de Navàs. De fet, l'acte que obra aquesta primera edició d'Escorça és la xerrada La vida a pagès, a càrrec de Maria Estruch (aquest dimecres, 17 h) i dins de la programació del Club del CAT, que organitza xerrades a la biblioteca cada quinze dies: "vam pensar que parlar de la vida a pagès era una bona manera de recordar els nostres orígens", diu l'alcalde.
La programació continuarà aquest divendres 18 (20 h) amb el concert D'un temps, d'un país a càrrec de Borja Penalba i Meritxell Gené, una "doble efemèride", afirma Casals, que reviurà el concert que Joan Manuel serrat va fer el 1996, en honor als 30 anys de l'inici de la Transició democràtica: "ell va celebrar els 30 i, nosaltres, recordant-lo, els 50". L'espectacle, que té un cost de 12 euros, recuperarà cançons d'intèrprets com Serrat, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet.
Continuant amb les celebracions, el dissabte 19 la sala de plens de l'Ajuntament (11.30 h) acollirà la xerrada 50è aniversari de la Marxa per la Llibertat, organitzada per Àngel Colom i a càrrec de l'historiador Arcadi Vilà i de l'escriptor Josep Calvet, autor del llibre Silencis. República, Guerra Civil i repressió franquista a Navàs (1931-1945), actualment disponible en lliure accés a la pàgina web de l'ajuntament. "La Marxa per la Llibertat del 1976 va crear molta expectació al poble, tot i que mai ningú n'ha volgut parlar", assegura l'alcalde. "Per això organitzem aquest acte, perquè gent com Àngel Colom, que hi van participar, puguin tornar a escoltar-ne la història."
Les dones també tindran molta presència en aquesta primera edició de l'Escorça i el mateix dissabte 19 (19 h) a la carretera de Berga tindrà lloc un homenatge a Maria Llorca Estruch, una miliciana navassenca "l'única dona que es coneix" i descoberta recentment pels historiadors de memoria.cat. "Les dones han estat les grans oblidades", diu Casals i, per això, a Maria Llorca Estruch se li dedicarà una placa commemorativa. En aquesta mateixa direcció, a les vuit del vespre de dissabte es representarà l'obra Dones del 36, de David Pintó i Joan Valentí. "L'obra no parla de les dones de Navàs, sinó de totes aquelles que van lluitar al costat dels homes per fer front a la imposició d'un règim dictatorial". Les activitats continuaran diumenge 20 amb una ruta per la Memòria històrica de Navàs. "Serà la 4a vegada que la fem. Ja vam instal·lar unes plaques explicatives al centre de la ciutat i l'any passat vam crear una audioguia per poder fer-la autònomament", continua l'alcalde. La de diumenge, però, la conduirà per l'historiador Miquel Arceda.
Escorça acabarà l'últim cap de setmana de setembre amb una commemoració i una inauguració. La primera serà un acte per recordar els 150 anys de la colònia Palà de Torroella (divendres 25, 18 h), una efemèride que anirà acompanyada de la inauguració d'un mural. Finalment, la primera Escorça tancarà amb la inauguració del Parc de les Dones del Tèxtil (dissabte, 12 h). "L'inaugurem on abans hi havia la fàbrica tèxtil BONSER, enderrocada recentment", explica Casals. El parc comptarà amb unes plaques explicatives i recuperarà les lletres originals de la fàbrica, "per tal de recordar la història del lloc".
Les jornades, coincidint amb els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, concreten la recuperació de la memòria històrica de Navàs i, s'espera, tinguin continuïtat en el futur.
Jornades de memòria històrica a Navàs
16 de setembre
- 17h. Xerrada Club del cat: La vida a pagès amb Maria Estruch. Sala d’Actes de la biblioteca.
18 de setembre
- 20h. Concert D’un temps, d’un país a càrrec de Borja Penalba i Meritxell Gené. Casal Sant Genís. 12€ a entrades.navas.cat (paquet descompte les dues activitats 15€)
19 de setembre
- 11:30h. Xerrada 50è aniversari de la marxa de la llibertat. Sala de Plens de l’Ajuntament. Xerrada
- 19h. Homenatge a Maria Llorca Estruch. Carretera de Berga, 61
20 de setembre
- 12h. Ruta per la memòria històrica amb Miquel Arceda. Plaça de l’Ajuntament
- 20h. Teatre Dones del 36, de David Pintó i Joan Valentí. Casal Sant Genís. 8€ a entrades.navas.cat (paquet descompte les dues activitats 15€)
25 de setembre
- 18h. Commemoració dels 150 anys de la colònia de Palà de Torroella. Palà de Torroella
- 18h. Concert amb Verbena Gòspel cor. Església
- 19h. Acte institucional de la commemoració de la fundació amb la intervenció artística de Valentí Gubianas. Antic Jardí de l’amo
- 20h. Sopar de gala. Venda de tiquets al Restaurant TO+, del 7 al 15 de setembre. Aforament limitat. Preu:40€
26 de setembre
- 12h. Inauguració del parc de les dones del tèxtil. Antiga BONSER
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