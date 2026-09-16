Rosalía tanca a Miami el 'LUX Tour' després de sis mesos recorrent Europa i Amèrica
L'artista ha ofert 58 concerts en 17 països amb un espectacle que combina pop, música clàssica, flamenc, dansa i teatre
ACN
Rosalía posa aquest dimecres el punt final al 'LUX Tour' amb un últim concert al Kaseya Center de Miami. La gira, iniciada el 16 de març a Lió, ha portat la catalana per 17 països d'Europa i Amèrica i ha sumat 58 actuacions després de les ampliacions del calendari inicial. El recorregut ha servit per a presentar en directe el seu quart disc, 'LUX', amb un muntatge de gran format de dues hores amb tot allò que l'ha convertit en la cantant catalana i espanyola més important del moment: la seva personalitat i talent, la seva música amb la diversitat d'estils i sonoritats, així com les seves creences i gosadia.
La gira ha passat per països com França, Itàlia, Espanya, Portugal, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, Colòmbia, Xile, Argentina, Brasil i Mèxic. Entre les principals ciutats del recorregut hi ha, a més de Barcelona, París, Milà, Madrid, Londres, Nova York, Los Angeles, Santiago de Xile, Buenos Aires, Rio de Janeiro i Ciutat de Mèxic.
A l'Estat, Rosalía ha ofert vuit concerts: quatre al Palau Sant Jordi de Barcelona i quatre al Movistar Arena de Madrid. Les actuacions han format part d'una gira pensada per a grans recintes i amb una posada en escena especialment ambiciosa. En la seva parada a la capital catalana, va declarar el seu amor per Barcelona: "Avui el cor m'anava a mil perquè estic cantant a la meva ciutat", va dir Rosalía amb llàgrimes als ulls.
Al llarg del directe s'han fusionat i entrellaçat l'òpera, el flamenc i l'electrònica amb el pop com nucli. De fet, quan Rosalía va publicar 'Lux', el gran dubte era com aconseguiria combinar damunt de l'escenari les cançons i l'estètica del disc 'Motomami' amb l'estil més operístic i intimista de 'Lux'. La mescla de dansa, coreografies, jocs de llums i l'adaptació d'alguns temes per fer-los més enèrgics, amb l'acompanyament de l'Heritage Orchestra, han fet possible aquesta simbiosi de totes les Rosalies.
'LUX' és el quart àlbum d'estudi de Rosalía, després de 'Los Ángeles', 'El mal querer' i 'Motomami'. El treball, publicat el novembre de 2025, inclou col·laboracions amb artistes com Björk, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz i Yves Tumor.
El concert de Miami posa així el punt final a la primera gran gira pròpia de Rosalía des del 'Motomami World Tour' de 2022, després d'un recorregut de gairebé sis mesos que ha portat el seu nou univers musical als grans escenaris internacionals.
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