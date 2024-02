El concert de la cantautora Gemma Humet, que s’havia de dur a terme avui dijous 1 de febrer a la Sala Petita del Kursaal dins del Cicle del Club de la Cançó, s’ha hagut d’ajornar a causa d’un virus respiratori que ha provocat afonia a l’artista. El concert s’ha pogut reprogramar i la nova data serà el dijous 22 de febrer a les 19 h.

El teatre Kursaal ja s’ha posat en contacte amb les persones que havien adquirit les entrades.

Encara queden localitats disponibles per assistir al concert de Gemma Humet. El preu de les entrades és de 15€ (12€ per a majors de 65 anys, carnet Galliner imenors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet www.kursaal.cat.

Nascuda en el si d’una família d’artistes, Gemma Humet porta més d’una dotzena d’anys als escenaris i té un atapeït currículum de col·laboracions amb artistes i espectacles molt diversos. L’any 2015 va emprendre el seu propi camí com a cantautora publicant el primer disc en solitari dels quatre que té editats fins ara.

‘Miralls’ és un espectacle intimista i retrospectiu, en el qual repassa les seves pròpies cançons, a la vegada que versiona les de diversos autors que han influït en la seva obra: des de clàssics com Lluís Llach, Toti Soler o Joan Baptista Humet (el seu tiet), a d’altres com Clara Peya. Ho fa amb els dos instruments que més domina, la veu i el piano, i ho presenta amb l’ambientació artística creada per a aquest espectacle pel director artístic i escenògraf Lluís Danés.