Vuit plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a la regió central

CALAF

Santa Calamanda -Divendres, a les 20 h, al Casal de Calaf, 7a Nit de l’Esport i la Cultura. Es reconeixeran persones i entitats en l’àmbit de l’esport i la cultura, amb 14 premis. Amb la codirecció d’Eloi Hernàndez i Isabel Gallego, inclourà música en directe i actuacions sorpresa. Entrada gratuïta i oberta a tothom. Organització: Ajuntament de Calaf. Dissabte, a les 23 h, al Casino de Calaf, concert amb The Jirous, banda de tribut als millors èxits del pop/rock alternatiu de bandes britàniques, americanes i llatines des de l’any 2000. Organització: El Casino de Calaf. Diumenge, a les 12 h, al vestíbul del Casal de Calaf, concert vemut amb Grana i Moscatell, que oferiran un viatge per cançons populars a través de diferents estils musicals. Organització: Casal de Calaf. A les 18 h, al Casal de Calaf, espectacle de màgia amb el Mag Rovi. Entrades: 6 euros, i 5 euros per als socis. Organització: Casal de Calaf. A les 18.30 h, al Casino de Calaf, ball amb Sol de Nit. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis. Organització: El Casino de Calaf. Dilluns, a les 11.30 h, a l’església de Sant Jaume, missa en honor a Santa Calamanda i ballada de la Metredansa. A les 12.30 h, al Casino de Calaf, sardanes enllaunades. Organització: Sardanistes de Calaf. A les 18.30 h, al Casino de Calaf, ball amb Joan Vilandeny. 8 euros, i 6 euros per als socis.

CAPELLADES

Festa major d’hivern-Santa Dorotea -Dissabte, a les 19 i a les 20.30 h, al teatre de La Lliga, espectacle Ma Solitud, de Guillem Albà. Dues funcions amb aforament reduït. Espectacle que proposta un homenatge a les mans en un format íntim i a través de 25 minuts. Mostra un recorregut que va de la comèdia a la poètica a través de les titelles i la comicitat. Entrades: 10 euros, i 7,50 euros per als socis de La Lliga. A la venda a www.entrapolis.com i una hora abans la taquilla del teatre. Dimarts, a les 11.15 h, a l’església de Santa Maria, ofici de festa major. A les 12.15 h, concert d ela Capella de Música de la Tossa i orgue. Accés lliure. A les 18 h, al teatre de La Lliga, espectacle familiar Contes meravellosos de Lola Anglada, de la Cia Teatre Nu. Redescobreix uns contes que parlen sobretot de la llibertat que anhelen personatges sotmesos a normes, tancaments, tòpics. Entrades: 6 euros. A la venda a www.entrapolis.com i una hora abans la taquilla del teatre.

PERAFITA

Festes de la Candelera -Divendres, a les 9 h, a la Casa de Colònies, esmorzar popular. A les 17.30 h, a Cal Prats, presentació del conte La mallerenga blava i el camí de la llet. Una aventura a Perafita, a càrrec d’Anna Obiols i Subi, autora i il·lustrador. Narraran i il·lustraran en directe la història. A les 21.30 h, al pavelló, La trebinella presenta No us quedeu muts, de Roger Justafré. Dissabte, a les 10 h, al pavelló, sortida de la ruta amb cavalls pel Lluçanès. A les 11 h, a la biblioteca, torneig d’escacs. A les 11.30 h, a Cal Prats, inauguració de la mostra d’art a càrrec d‘Emi Ribera. A les 12 h, trobada de bandes de l’EMAL. A les 15 h, al Cafè del Mig, campionat local de botifarra. A les 19 h, al pavelló, concert amb Banda Sonora Quartet. A les 21 h, al pavellí, sopar i ball. Diumenge, a les 9 h, al pavelló, esmorzar per als participants a la cercavila. Durant tot el matí, Fira de la Candelera. A les 10.55 h, benedicció de Sant Antoni i missa. A les 11.30 h, passant de carruatges i cercavila pels carrers del poble amb l’animació de Bastoners, Geganters i Capgrossos del Lluçanès. A les 13 h, a la plaça de Sant Antoni, sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove. A les 16 h, cal camí de Can Carbó, curses de cavalls i rucs i 10a cursa local. Tot seguit, a la plaça de l’Església, lliurament de trofeus.

PRATS DE LLUÇANÈS

Diada de Santa Àgata -Divendres, a les 20.30 h, a la sala d’actes de l’Espai, presentació de treballs de recerca d’alumnes de l’institut Castell del Quer. Dissabte, a les 11 h, trobada a l’inici del carrer Roca d’en Bras (número 1) per a la ruta participativa amb motiu del 85è aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Prats de Lluçanès, a càrrec de Roser Reixach i Anna Gorchs, amb la participació de diferents entitats del municipi i persones a títol individual. S’oferirà un tast de coca de Santa Àgata. Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural Osona-Lluçanès. A les 16 h, al pavelló municipal d’esports, ballada doble de sardanes amb les cobles La Principal de Llobregat i Jovenívola de Sabadell. Entrades: 5 euros, a taquilla. S’oferirà un tast de coca de Santa Àgata. Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural Osona-Lluçanès. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça de l’Església, concert de cançons de guerra i exili per Esther Lázaro, de la cia. Therkas Teatre. Dilluns, a les 12 h, al campanar de l’Església, tradicional repic de campanes. Acte obert a tothom.

SANTPEDOR

Mercat de proximitat i mercat de la rampoina -Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Mercat de proximitat amb venda directa de productors del territori i mercat de la rampoina, d’articles de segona mà (inscripcions obertes per participar-hi a l’oficina de reciclatge). Amb pintacares de Locigronet. Organització: Horts amb Flors amb el suport de l’Ajuntament de Santpedor.

Carnestoltes

BERGA

Carnaval Olímpic -Dissabte, a les 20.30 h, al local dels Castellers de Berga, cerimònia inaugural i presentació de la Reina Olímpica. Amb l’acompanyament de la xaranga Entrompats Band. A continuació, sopar i projecció de vídeos promocionals de les colles participants a la rua. Informació de la venda de tiquets a les xarxes dels Castellers de Berga. Hi haurà un premi de 300 euros al millor vídeo. Bases a www.ajberga.cat. A les 00 h, lliurament del premi i sobretaula musical.

CARDONA

Carnaval -Dissabte, a les 19 h, des dels 100 Pisos, Cursa, amenitzada per la música de Lord V i Brewers. El recorregut acabarà a la plaça Santa Eulàlia, passant per la carretera del Miracle, plaça del Portalet i carrer de la Fira. Cap a les 21 h, a la plaça Santa Eulàlia, sermó del rei Carnestoltes i baixada del bou, seguit d’una botifarrada a càrrec de la Penya Capote i concert amb el trio Lucky Luck versions. A les 23.30 h, obertura de portes del pavelló municipal. A les 00 h, concerts amb el grup de versions Banda Neon i DJ Bum-Bum. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 17.30 h, al Casal Cívic, Carnaval de la gent gran, amb un concert-ball amb l’orquestra Fase2.

SOLSONA

Carnaval -Divendres, a les 22.03 h, a la sala polivalent, entrega de Bojos i espectacle amb Ronda Comèdia. Dissabte, a les 17.11 h, a la plaça del Bisbe, Road París-Cal Dach. Organització: Comparsa Xyssus. A les 22.47 h, a la plaça Major, proclamació de la in-BATAndència i Nit d’Assaig amb l’orquestra Patinfanjàs. Col·laboració: Comparsa LoCalRoc. A continuació, a la plaça del Ruc, A MaMaria Casino Party. Organització: Comparsa Sant Hilaris. A les 02 h, a la sala polivalent, Nit de DJ’s Beat Festival. Diumenge, a les 10.01 h, Enramades al nucli antic. Organització: Comparsa Panders. A les 11.02 h, a la plaça del Camp, parc infantil. Organització: Comparsa Mata-rucs. A les 12.03 h, a la plaça Sant Joan, VM VerMut Enramat amb la Quinta Acústics. Organització: Comparsa VIP Mums. A les 13.39 h, a la plaça del Camp, dinar Rosa. Organització: Comparsa Geganteta. A les 17.32 h, a la sala polivalent, Ball d’Assaig amb Grup Crystal i l’orquestr Patinfanjàs.