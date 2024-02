Cineclub projecta aquest diumenge O corno, que guanyà la Concha d’Or al festival de Donostia del 2023; el quart any consecutiu que una dona obtenia aquest guardó. Algú podria pensar que aquesta tendència respon a la correcció política, però s’ha de reconèixer que, més enllà de qüestions extracinematogràfiques, ha emergit en els darrers anys una brillant generació de realitzadores que està triomfant merescudament en els festivals més prestigiosos. Jaione Camborda ha signat un debut magnífic amb O corno, parlada íntegrament en gallec. El film està ambientat en l’any 1971, a l’illa gallega d’Arousa. La seva protagonista, María, treballa recollint marisc, però també es dedica altruistament a dos altres activitats: exerceix de llevadora...i ajuda a interrompre els embarassos no desitjats de les joves locals. Però un conflicte determina que hagi de deixar abruptament el seu poble i iniciar una aventura incerta. El llarg pla inicial (un part) ja ens indica significativament quines son les intencions (audaces) de l’autora novella: capturar sense cap tipus d’artifici la veritat emocional dels seus personatges, majoritàriament femenins. La creadora donostiarra segueix l’itinerari dolorós d’una dona generosa (una composició immaculada de la Janet Novás) amb una mirada honesta que es concreta en un tractament formal i dramàtic d’una finor exigent i admirable. Hi ha una mesura exquisida a l’hora d’aprofundir en una problemàtica relliscosa i de retratar l’angoixa de la María. O corno també parla, com altres títols recents, de la sororitat, i la seva visió solidària es plasma amb un naturalisme depurat i sensible que defuig qualsevol emfatisme. Una esplèndida mostra de l’anomenat Novo Cinema Gallego (Trinta Lumes, O que arde, Matria ...), un fenòmen d’alta volada.