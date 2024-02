El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 16 € per entrada per veure Marvel vs DC: Batalla de bades sonores amb la Franz Schubert Filharmonia. Una batalla musical dels superherois! Ja sabem que la seva feina és lluitar contra els superdolents, però avui farem que la batalla se centri en la música: les bandes sonores dels herois de Marvel contra les bandes sonores dels herois de l’univers DC.

Diumenge 25 de febrer a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.