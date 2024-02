El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 6 € per entrada per veure Piensa en Wilbur. Un espectacle ple d’acrobàcies, humor, i risc, molt de risc: l’única manera com Wilbur sap viure. No et perdis un acròbata imprescindible, que ha treballat en companyies com el Cirque du Soleil o amb artistes com Goyo Jiménez o Santiago Segura.

Amb una tècnica espectacular i un físic fora del comú, crearà situacions impossibles que deixaran el públic aclaparat. Acompanyat dels seus amics inseparables: Contractura, Tirón i Desgarro, ens demostrarà que l’acrobàcia no és només un esport! Divendres 1 de març a les 20 h al Teatre Conservatori. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.