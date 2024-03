Els millors plans infantils i de Setmana Santa per aquest cap de setmana

Busques plans per sortir de casa aquest cap de setmana? Doncs la Catalunya centra acull del 22 al 24 de març una gran varietat d'activitats que no et pots perdre. Per un costat, et llistem els primers esdeveniments de Setmana Santa, que es fan dissabte i diumenge. Per un altre costat, aprofitant que els més petits comencen les vacances a l'escola, et resumim els plans infantils més entretinguts per començar la setmana de festa gaudint d'una estona divertida fora de casa.

Setmana Santa

MANRESA

Concert de Setmana Santa: Dissabte, a les 21 h, a la basílica de la Seu. A càrrec de l’Agrupación Musical Nuestra Señora de la Sierra de Santa Coloma de Gramanet. Entrades: 10 euros. A la venda a entrades.fila12.cat i a Elèctrica Garriga (Sobrerroca, 5). A taquilla una hora abans. Organització: Agrupació d’Entitats de Setmana Santa de Manresa.

Dissabte, a les 21 h, a la basílica de la Seu. A càrrec de l’Agrupación Musical Nuestra Señora de la Sierra de Santa Coloma de Gramanet. Entrades: 10 euros. A la venda a entrades.fila12.cat i a Elèctrica Garriga (Sobrerroca, 5). A taquilla una hora abans. Organització: Agrupació d’Entitats de Setmana Santa de Manresa. Processó del Silenci: Diumenge, a les 20 h, sortida de la Seu i recorregut pel nucli antic. Amb l’Associació Reparadora i Cultural de Pius IX, Cos de Portants del Sant Crist i Venerable Congregació de la Verge dels Dolors. Amb la col·laboració d’A.C.R. Armats de Manresa.

SÚRIA

Fira de Rams: Diumenge, a les 9.30 h, a la plaça de Sant Joan, plantada de la imatgeria participant en la 14a Trobada Gegantera de la Fira de Rams de Súria, amb les colles d’Artés, Cardona, Collbató, Moià, Navarcles i Escola Francesc Macià, Poble Vell i Gorg de l’Olla, de Súria. D’11 a 11.50 h, activitats infantils, organitzades per Geganters i Grallers de Poble Vell. A les 12 h, davant l’església parroquial de Sant Cristòfol, benedicció de Rams. A continuació, cercavila i ballada de gegants. A les 17.30 h, a la plaça de la Serradora, ballada de sardanes amb la Cobla Súria.

Infantil

ESPARREGUERA

CineXic: «Supercuc»: Dissabte, a les 11.30 h, a Can Pasqual. Projecció de la pel·lícula animada de Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. El Supercuc ajuda a tothom, però qui el rescatarà quan el capturi el malvat llangardaix? A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA

CineXic: «Supercuc»: Dissabte, a les 18.30 h, a l’auditori de Cal Figueres. Projecció de la pel·lícula animada de Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. El Supercuc ajuda a tothom, però qui el rescatarà quan el capturi el malvat llangardaix? A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català.

MANRESA

Escape Park: «L’extinció dels animals»: Dissabte, de 10 a 11.30 h, a l’InfoSéquia del parc de l’Agulla. Celebració del Dia Mundial de l’Aigua amb un joc d’escapada gratuït. A partir de 6 anys. Cal fer reserva a www.parcdelasequia.cat.

Dissabte, de 10 a 11.30 h, a l’InfoSéquia del parc de l’Agulla. Celebració del Dia Mundial de l’Aigua amb un joc d’escapada gratuït. A partir de 6 anys. Cal fer reserva a www.parcdelasequia.cat. «Pirates, bruixots i altres bitxos»: Dissabte, a les 17.30 h, al teatre Conservatori. Espectacle de la Cia. Pep López sobre un pirata a qui no li agradava el mar. En el marc de la programació d’Imagina’t. A partir de 3 anys. Entrades: 10 i 8 euros. A la venda a www.kursaal.cat.

Dissabte, a les 17.30 h, al teatre Conservatori. Espectacle de la Cia. Pep López sobre un pirata a qui no li agradava el mar. En el marc de la programació d’Imagina’t. A partir de 3 anys. Entrades: 10 i 8 euros. A la venda a www.kursaal.cat. Contes a l’Anella Verda: Diumenge, a les 10.30 h, trobada a la torre de Santa Caterina. Es caminaran 2.600 metres fins al gorg de les Escaletes, a la riera de Rajadell. A les 12 h, Contes llunàtics, amb Santi Rovira. Gratuït. Ho organitza Meandre i Parc de la Sèquia.

Diumenge, a les 10.30 h, trobada a la torre de Santa Caterina. Es caminaran 2.600 metres fins al gorg de les Escaletes, a la riera de Rajadell. A les 12 h, Contes llunàtics, amb Santi Rovira. Gratuït. Ho organitza Meandre i Parc de la Sèquia. CineXic: «Supercuc»: Diumenge, a les 11.30 h, a la sala Els Carlins. Projecció de la pel·lícula animada de Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. El Supercuc ajuda a tothom, però qui el rescatarà quan el capturi el malvat llangardaix? A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català. Entrades: 4 euros. A la venda a entrades.elscarlins.cat.

MARTORELL

CineXic: «Supercuc»: Dissabte, a les 11.30 h, a la biblioteca Francesc Pujols. Projecció de la pel·lícula animada de Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. El Supercuc ajuda a tothom, però qui el rescatarà quan el capturi el malvat llangardaix? A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català.

MOIÀ

«Ballmanetes»: Divendres, a les 17.30 h, a la biblioteca 1 d’Octubre. Contes, cançons i moixaines amb Mercè Martínez. D’1 a 3 anys. En el marc del Dia Mundial de la Poesia.

PRATS DE LLUÇANÈS

CineXic: «Supercuc»: Diumenge, a les 17.30 h, a l’Espai. Projecció de la pel·lícula animada de Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. El Supercuc ajuda a tothom, però qui el rescatarà quan el capturi el malvat llangardaix? A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Hora del conte en anglès: Dissabte, a les 11.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell. Under the sea, a càrrec de Kids&Us.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Patis oberts: Dissabtes, de 16a 19 h; i diumenges, d’11 a 14 h, al pati de l’escola García Lorca. Servei de lleure, cada cap de setmana, per a infants adolescents i famílies. Es fomentaran jocs tradicionals, jocs de taula, jocs populars i esports. Organització: regidoria d’Esports i Consell Esportiu de l’Anoia.

Dissabtes, de 16a 19 h; i diumenges, d’11 a 14 h, al pati de l’escola García Lorca. Servei de lleure, cada cap de setmana, per a infants adolescents i famílies. Es fomentaran jocs tradicionals, jocs de taula, jocs populars i esports. Organització: regidoria d’Esports i Consell Esportiu de l’Anoia. CineXic: «Supercuc» uDiumenge, a les 18 h, a Mont-Àgora. Projecció de la pel·lícula animada de Jac Hamman i Sarah Scrimgeour. El Supercuc ajuda a tothom, però qui el rescatarà quan el capturi el malvat llangardaix? A partir de 3 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català. Entrada gratuïta.

SÚRIA

Trobada del Book Club: Divendres, a les 19 h, a la biblioteca pública. Es comentarà Moby Dick, d’Herman Melville.

