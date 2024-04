Els millors plans per fer en família aquest dissabte

11è aniversari de Fent País, a Castellnou de Bages

Dissabte, durant tot el dia, a la masia Cal Segudet. Festa major del portal d’experiències Fent País amb concerts amb Canela n’Drama (13 h), Enric Ez (17 h) i Mogambo Live (18.30 h). De 10.30 a 20 h, activitats infantils sota un gran envelat, amb zona de jocs dinamitzada pel CAE i tallers de circ a càrrec de l’Associació LaCrica. D’11 a 13.30 h, contacontes jocs am Ai Carai. A les 14 h, taller de fer figures amb fusta a càrrec d’El Taller del Bosc. A les 12 h, joc d’escapada enmig del bosc a càrrec de Gaudire. Propostes gastronòmiques de les furgoteques i servei de barra. A més, sortejos, obsequis i altres sorpreses. Més informació i venda d’entrades: festamajor.fentpais.cat.

CineXic a Solsona

«El viatge d’Ernest i Célestine». Dissabte, a les 11 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. Projecció de la pel·lícula animada de Jean-Christophe Roger i Julien Chheng. Emocionant aventura que porta els protagonistes a l’exòtica terra de Gibberitia. La seva amistat única i el seu amor per la música s’uniran una vegada més. A partir de 5 anys. En el marc del programa d’Òmnium d’impuls al cinema infantil en català. Entrada lliure, cal fer

Storytime i taller a Igualada

Dissabte, a les 11.30 h, a la Biblioteca Central. Gina Ginger and the colour fairy. De 4 a 7 anys. A càrrec de Kids&Us Igualada. Entrada lliure.

Cromàtics, a Cardona

Dissabte, a les 18.30 h, a l’auditori Valentí Fuster. En el marc de la programació dels Batecs Culturals, espectacle de temàtica ambiental a càrrec del grup d’animació familiar. Entrades: 6 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme, de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h, i els divendres i dissabtes, també de 16 a 19 h.

Festival Kontrast, Cal Rosal

Quarta edicicó del festival experimental de circ contemporani, organitzat per la companyia My!Laika i el projecte Konvent Cirk, que proposa més de 30 propostes artístiques del 12 al 21 d’abril. Dissabte, a les 17 h, al Konvent, Tancarville, de Le G. Bistaki. Circ, preestrena. A les 18.30 h, itinerant pel Cal Rosal, Duet + Dolores, de My!Laika. Circ, treball en procés. A les 20 h, a la carpa Side, Blizzard Concept. Circ. A les 22 h, al Konvent, Amow, de Dany Tavori. Circ, treball en procés. A les 23 h, al Konvent, Radical Kitten + Doorknobs + Crème Solaire. Música. Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, Ilyf. Vermut musical. A les 14.30 h, al Konvent, dinar popular. A les 16 h, a l’exterior de a carpa, Cow Love, de SPPI. Circ. A les 18 h, carta blanca a la Cie. 7bis. Circ, site specific. A les 20 h, al teatre de Cal Rosal, Kabaret Konstrast. Circ/música. A les 22.30 h, al Konvent, Deadwood Brass Band. Música. uS’ofereixen entrades individuals (amb tres tarifes: adults, infantil i solidària), abonaments per dia i per cap de setmana. A la venda a la tiquetera cooperativa Tickètic i a Casa Enfruns (Cal Rosal), Victòria Vins (Gironella) i restaurant Corpus (Berga). Els abonaments per dia i cap de setmana només es poden obtenir en línia. Més informació: festivalkontrast.com.

Fira de Moda, Berga

Dissabte, de 17 a 23 h, al parc de les Aubes, entrada Berga sud, davant de la farmàcia Maria Cosp. Moda, complements, estètica, DJ’s, furgoeques.. Organització: Berga Comercial, Ajuntament de Berga i Generalitat de Catalunya.

Automercat, Igualada

Dissabte i diumenge, a les Comes (avinguda Països Catalans i avinguda Europa), 22a fira del vehicle d’ocasió amb més de 300 cotxes.