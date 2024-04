11 fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Festa major de Balsareny

Divendres, a les 11 h, a la plaça de la Mel, jocs de fusta gegants. A les 17.30 h, a la plaça de la Mel, jocs de cucanya i berenar a càrrec de l’AEIG Guillem de Balsareny. A les 21.30 h, a la sala Sindicat, espectacle Bona gent, de Quim Masferrer. Entrades: 10 euros, anticipades. A la venda a l’OAC de l’Ajuntament. A les 23 h, al pavelló, concert amb Boys Damm, Mama Dousha i DJ Arzzett. Entrades: 3 euros. Venda anticipada a l’OAC de l’Ajuntament i a ajbalsareny.fila12.cat. Dissabte, a les 9 h, a les pistes de Balsareny, Campionat Express de Pàdel. Inscripció gratuïta a ajbalsareny.fila12.cat. Organització: Grup Pàdel Cal Nosa. A les 10 h, al Centre Instructiu i Recreatiu, Vine a jugar a cartes Magic. Explicació del joc, partides de cartes i presentació de l’associació MTG Balsareny. Gratuït. A les 11 h, a la pista poliesportiva de Cal Nosa, inflables i vermut. A les 12 h, a l’era del Mas Martí, concurs de paelles. Tiquets al Bar Casino. Organització: Centre Instructiu i Recreatiu. A les 16 h, a l’era del Mas Martí, cagada de la mula, a càrrec de la Comissió de la Festa dels Traginers. A les 17.30 h, a la Fira, Escalabirres. Gratuït. Organització: Ajuntament. A les 20.30 h, amb inici a la Fira, cercatapes amb la batukada Pikbé. Tiquets a l’Ajuntament: 12 euros. Organització: Consell de Joventut. A les 23 h, al pavelló, concert amb La Reina del Pop, banda de tribut a La Oreja de Van Gogh; Sixtus i DJ Morgan&Co. Entrades: 3 euros. Venda anticipada a l’OAC de l’Ajuntament i a ajbalsaren.fila12.cat. A les 18 h, a la sala Sindicat, concert amb l’orquestra Maravella. Gratuït. A les 22 h, a la sala Sindicat, ball amb l’orquestra Maravella. Entrades: 5 euros. Venda anticipada a l’OAC de l’Ajuntament i a ajbalsaren.fila12.cat. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Mel, concert infantil amb Rikus. Gratuït. A les 18 h, a la sala Sindicat, xou del grup La Il·lusió, organitzat per l’Associació els Ametllers. A les 19 h, a la plaça de l’Església, llançament d’ou des del campanar. Inscripcions el mateix dia. Organització: Consell de Joventut. A les 20 h, a la plaça de l’Església, espectacle de cloenda. A les 21 h, a la plaça de l’Església, botifarrada popular a càrrec de la Colla Petafluix. Tiquets a la plaça. A les 21.30 h, a la plaça de l‘Església, mostra de foc de la Colla Petafluix. A les 22 h, a la plaça de l’Església, castell de focs. uExposició de fotografies de la Festa dels Traginers, fins diumenge, d’11 a 13 i de 16 a 20 h, a la sala petita del Sindicat.

Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat

Divendres, a les 22 h, vetlla de Santa Maria presidida per l‘arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. En acabar, a la plaça Santa Maria, ballada de sardanes. Hi haurà viatge especial del cremallera: de pujada, a les 20 h; i de baixada, a les 00.30 h. Dissabte, a les 11 h, missa presidida pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella. En acabar, audició de sardanes a càrrec de la cobla Triomfal d’Igualada. El Museu de Montserrat tindrà entrada lliure.

Festa Major d'Òdena

Divendres, a les 17.30 h, a la plaça Major, tradicional toc de campanes. A les 18 h, a la biblioteca l’Atzavara, inauguració de l’exposició Galeria odenenca que estarà oberta fins al 2 de maig, i lliurament del premi del concurs de cartells de la festa major. A les 20 h, al Teatre Unió Agrícola, pregó de festa major i, a continuació, espectacle per a adults Paraunmoment Magic Comedy, a càrrec de Gerard Borrell. Entrada gratuïta. Cal tiquet, que es pot obtenir a l’ajuntament o bé a taquilla. Dissabte, a les 10, 11 i 12 h, al Teatre Unió Agrícola, espectacle infantil Dins el cau del Tabalet, de Farrés Brothers & Cia. Entrada gratuïta. Cal tiquet, que es pot obtenir a l’ajuntament o bé a taquilla. A les 17 h, a la plaça Major, convocatòria del pubillatge i inscripcions. A les 17.30 h, a la plaça Major, cercavila del pubillatge d’Òdena, acompanyada del Grup de Grallers Els Pelforts. A les 18.30 h, al parc de la Font, proclamació del pubillatge amb acompanyament musical de Claucia Cabero. Entrada gratuïta. En cas de pluja es farà al poliesportiu Mestre Vila Vell. A les 20.30 h, al pavelló Mestre Vila Vell, sopar popular. Preu: 5 euros. Venda anticipada a l’ajuntament. A les 23 h, Nit Jove amb el grup de versions Band The Cool i, a continuació, Dj Javi Mancebo. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 9.45 , a la plaça Major, sortida del 73è Gran Premi Ciclista d’Òdena. A les 11 h, a l’església parroquial de Sant Pere Màrtir, ofici solemne de Sant Pere Màrtir. A les 11 h, a la plaça Major, 2a cursa ciclista Òdena Kids. A les 13.15 h, a la plaça Major, arribada del 73è Gran Premi Ciclista d’Òdena, amb entrega de premis. A les 17 h, a l’estadi municipal La Sort, partit de primera divisió femení: CE Òdena-CF Verdú-Vall del Corb A. A les 17.30 h, amb sortida de la plaça Major, cercavila amb la imatgeria d’Òdena a càrrec de l’associació ACPO. En acabar, berenar popular. A les 19 h, al Teatre Unió Agrícola, actuació del playback amb el grup Il·lusió de l’Associació Vella Amistat. Entrada gratuïta. Cal tiquet, que es pot obtenir a l’ajuntament o bé a taquilla. Dilluns, a les 17 h, amb inici a la plaça Mestre Vila Vell, gimcana infantil a càrrec de l’Espai Jove. Cal haver fet inscripció. Dimarts, a les 22 h, al pavelló Mestre Vila Vell, concert de La Oreja de Tik-Tok. Entrada gratuïta. Dimecres, a les 11 h, a la plaça Major, actuació castellera a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada i Castellers de Mollet. A les 12 h, al parc d ela Font, 51è Concurs de Colles Sardanistes d’Òdena, amb la Cobla Lluïsos de Taradell. A les 17.30 h, amb inici de la a la plaça Major, baixada solemne i recollida de la bandera del Ball de Crespelles i cercavila d’entitats. A les 18.30 h, al parc de la Font, Ball de Crespelles d’Òdena, a càrrec dels grups petits, joves i grans. Amb la Cobla Lluïsos de Taradell. L’Agrupació Folklòrica Igualadina ballarà el Ball de Crespelles d’Òdena amb una coreografia de lluïment.

Enflora’t, fira de la primavera, Olius

Dissabte, amb tastets de vi i gastronomia, parades de producte local i artesania i furgoteques. A les 9 h, caminada de primavera. A les 12 h, Les orquídies de Sant Just Joval. A les 13.30 h, dinar popular. A les 16.30 h, xerrada: Transformació de les plantes aromàtiques i medicinals i productes comercials. A les 17.30 h, gimcana familiar La Flowerpower. A les 19 h, ball de tarda amb Lucky Luck. A les 21 h, concert amb Julivert.

Festa Major de Maçana, Rubió

Dissabte, a les 21 h, a Ca l’Escolà (Vila Caelus), ball amb Vives Veus Band. A la mitja part, sorteig solidari de la tradicional mona. Hi haurà servei de bar, amb beguda i menjar. Els beneficis seran per a l’ADF de Rubió. Diumenge, a les 9.30 h, amb sortida des de Ca l’Escolà (Vila Caelus), passejada per corriols. 4 km. Petit obsequi a l’arribada. A les 12 h, vermut popular i joc del conill porquí. A les 13 h, missa, amb cant coral. A la sortida, rifa de la toia i repartiment del panet beneït.

Fira d’antiguitats i col·leccionisme, Sant Fruitós de Bages

Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Es presentarà una mostra de la col·lecció Bicis de Foc, de velomotors i bicicletes amb motor des dels anys 20, que està instal·lada a Moià. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Festa de Sant Marc i 29è Homenatge a la gent gran, Sant Salvador de Guardiola

Dissabte, a les 12 h, a l’església, missa solemne dedicada al col·lectiu de la gent gran. A les 13.30 h, al pavelló, dinar de germanor del 29è Homenatge a la Gent Gran. Preu: 16 euros, i 10 euros fins a 12 anys. Venda de tiquets a l’ajuntament. A continuació, all amb Joan Vilandeny. Diumenge, de 10 a 14.30 h, als voltants de l’església, Fira del Pa i el Vi, mercat de productes de gastronomia de proximitat. Tastets gastronòmics i de vins. Servei de bar i música tradicional amb MúsX. De 10.30 a 13.30 h, als voltants de l’església, carrusel del boter. De 10.30 a 13.30 h, als voltants de l’església, Els amics d’en Crusó, experiència lúdica per a totes les edats, amb autòmats de gran format. A les 11.30 h, davant del Pedró, ballada dels gegants. A continuació, ballada de les caramelles a càrrec de la colla dels Quintos. A les 12.30 h, a l’església, missa solemne de Sant Marc. Acció de gràcia pels 50 anys de sacerdoci de mossèn Josep Morros. A continuació, benedicció del terme i repartiment del panellet de Sant Marc. A les 13.30 h, a l’empostissat de les Alzines, concert vermut amb el grup solsoní The Velcros. A les 18.30 h, al teatre La Sala, havaneres amb el grup Xarxa. Entrades gratuïtes a través de ssg.fila12.cat o a l’ajuntament.

2n Mercat d’intercanvi Reviu la Roba, Solsona

Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça de Sant Pere. Roba d’infants, joves i adults de totes les edats i temporades. A les 10 h, entrada participants. A les 12 h, entrada lliure.

10a Mostra de Productes de la Terra, Rajadell

Diumenge, de 9.30 a 14 h, al nucli antic, parades de productes de proximitat i amenització musical amb els Ministrers de l’Aixada. Hi haurà servei de cotxe llançadora per pujar al nucli antic. A les 10.30 h, a la sala ACR, xerrada: La cuina sostenible. Idees, trucs i receptes per no llençar res, a càrrec d’Ada Parellada. De 10 a 13 h, al nucli antic, actuació dels Bastoners de Rajadell i els trabucaires Els Morterets. A les 10.30 h, a la plaça de l’Era, degustació gastronòmica del Reguer Espai Gastronòmic. A les 11 h, a la plaça de l’Era, taller de bombolles, a càrrec d’Un Toc de Festa-Dr. Bombolles. A les 12 h, a la plaça de l‘Era, espectacle de bombolles a càrrec d’Un Toc de Festa-Dr. Bombolles. A les 12 h, a l’església, actuació de l’Esclat Gospel Singers. A les 13 h, al punt d’informació de la plaça de l’Era, entrega de premis #instarajadell24. A les 13.15 h, a la plaça de l’Església, actuació de l’esbart del Grup de Dansa Cor de Catalunya. També hi haurà passejades amb poni per a la quitxalla (de pagament).

29a Festa de la Primavera, Sant Joan de Vilatorrada

Diumenge, a partir de les 7.45 h, inscripcions a Cal Gallifa, sempre que quedin places. Dos recorreguts: 10 i 15 km. Inscripcions: 8 euros, a www.santjoanvilatorrda.cat; 10 euros, presencial; i 4 euros fins a 12 anys. Inclou obsequi i assegurança. Hi haurà esmorzar i avituallaments.

Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania, Igualada

Diumenge, com cada últim diumenge de mes, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Organització: Fira d’Igualada.

