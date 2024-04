El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Concert de Patum i Marco Mezquida . El Concert de Patum «Memorial Ricard Cuadra» es va crear l’any 1998 per homenatjar el músic Ricard Cuadra i continuar la seva tasca al capdavant de la dignificació, investigació i renovació de la música de la festa berguedana. Ben aviat, però, va agafar el camí de la música de creació, sempre sobre les melodies dels temes patumaires, i, al llarg de vint-i-cinc anys, s’ha reinterpretat la música de La Patum fusionant-la amb tota mena d’estils i col·laboracions d’artistes i formacions convidades. El pianista Marco Mezquida serà, aquest any, l’encarregat de versionar -amb el seu geni i la seva llibertat creativa- la música de la gran festa berguedana al costat dels músics de La Patum.

Dissabte 4 de maig a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.