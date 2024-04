El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 26 € de descompte per veure el Ballet Nacional de Cuba. Una de les companyies de dansa més prestigioses del món. Nascuda el 1948 amb Alicia Alonso com a principal fundadora i primeríssima figura, torna al Kursaal en aquesta ocasió per presentar-nos el clàssic de ‘Don Quixot’. El ballet de ‘Don Quixot’ es va estrenar el 1869 al Teatre Bolchoi de Moscou. La versió cubana que ens arriba ara al Kursaal es va presentar per primera vegada el 1988 al Teatre de L’Havana. Alicia Alonso va dirigir aquest muntatge, un acurat treball que dignifica i respecta el personatge de Don Quixot, una icona de la cultura d’arrel hispànica.

Diumenge 5 de maig les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.