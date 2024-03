No hi ha tantes sagues d’animació que hagin sabut evolucionar amb el pas dels anys i continuar conquerint un públic que, quan suma anys, pot començar a perdre interès en els imaginaris que van formar part de la seva infantesa. Pixar només ho ha sabut fer bé amb Toy Story i Els Increïbles, mentre que Dreamworks té la seva joia de la corona en Kung Fu Panda i les seves seqüeles. A diferència de Shrek, que a partir de la tercera entrega ja donava uns símptomes d’esgotament alarmants, les aventures de Po no només han sabut dotar-se d’una estètica cada vegada més treballada i enlluernadora, sinó que a nivell narratiu han apostat per fer que cada lliurament tingui una ànima pròpia més enllà de les inevitables dependències argumentals.

Kung Fu Panda 4 no és una excepció. Malgrat que ha canviat de directors (Mike Mitchell i Stephanie Stine substitueixen Jennifer Yuh Nelson), aquesta nova seqüela preserva la cura i l’entusiasme a l’hora de renovar els plantejaments de la saga, juga molt bé amb el pas del temps (el del protagonista, però també el de l’espectador) i aprofundeix en les possibilitats expressives d’un univers que guanya nous i esplèndids personatges. I sí, de tant en tant tiren de nostàlgia i de la constatació que les coses ja no seran mai més com abans, però continua sent una experiència molt divertida, sorprenent i plena d’homenatges al cinema clàssic d’arts marcials.

Aquesta vegada, després de guanyar-se l’afecte i el respecte de tothom, Po ja és el líder espiritual de la Vall de la Pau, però aviat s’adona que el seu lideratge no pot deixar el poble orfe d’una defensa com cal. És per això que dedica tots els seus esforços a buscar un nou guerrer que el substitueixi, i més quan un nou enemic, El Camaleó, demostra tenir una habilitat molt perillosa: conjurar els vells enemics de la vall i posar-los a les seves ordres per conquerir-la. Amb l’ajuda dels amics i amb els típics problemes per conciliar la responsabilitat i els àpats, Po es llança a una nova missió que posarà a prova la seva suposada maduresa.

Kung Fu Panda 4 torna a ser una delícia formal gràcies a la gran feina dels animadors, a la banda sonora original (que, com les anteriors entregues, compta amb la participació de Hans Zimmer) i a un excel·lent planter de veus (a la versió original) que inclou Jack Black, Awkwafina, Dustin Hoffman, Viola Davis, James Hong, Ian McShane, Ke Huy Quan i Bryan Cranston. Tot i que té aires crepusculars en alguns passatges, no és difícil imaginar que, si les taquilles d’arreu del món tornen a respondre, acabarem tenint a les sales de cinema una cinquena entrega de les aventures del personatge d’en Po.