Explosió de carisma

El especialista és la crònica d’una química anunciada. Per un costat, Ryan Gosling, un actor que ha demostrat una admirable capacitat per combinar el cinema més comercial amb el més arriscat, protagonista de films tan diversos com Drive, Crazy, stupid Love, La La Land, First Man i Barbie. Justament gràcies a aquesta última ha aconseguit erigir-se en un dels intèrprets més carismàtics del Hollywood actual. Per l’altre, Emily Blunt, una actriu que també ha demostrat una versatilitat increïble, brillant en pel·lícules més petites (El amigo de mi hermana), blockbusters de terror (Un lugar tranquilo) i superproduccions corals (Oppenheimer). A més, el de Blunt és d’aquells rostres que també encarnen el talent i el carisma d’un cinema nord-americà que necessitava estrelles de la seva talla.

Ara és David Leitch, un dels pares de John Wick i responsable de Bullet Train, qui s’ha encarregat d’unir-los en una comèdia d’acció que està cridada a triomfar a les taquilles mundials i convertir-se en un d’aquells títols que conviden al somriure cada cop que hi penses. El especialista és un entreteniment de primera molt basat en la seva parella protagonista, però també és un sentit i cinèfil homenatge als professionals que fan les escenes de risc a les pel·lícules d’acció. També és una demostració que es pot combinar humor eixelebrat i espectacle pirotècnic sense descompensar cap dels dos fronts.

El especialista és la història de Colt Seavers, un doble d’escenes d’acció que mira de guanyar-se la vida com a caçador de recompenses. Està acostumat a caure des de grans alçades, rebre impactes de tot tipus i estavellar-se amb tots els vehicles imaginables, però res de tot això és comparable a la seva nova missió: trobar una estrella del cinema desapareguda i, de pas, sortir viu d’un complot que arriba més lluny del que mai s’hauria imaginat. Enmig de tot això, un objectiu encobert però molt més important, el de recuperar l’amor de la seva vida, Jody Moreno.

Al llarg de poc més de dues hores, Leitch i el seu equip conjuguen una trama plena de gags impagables sobre la tendència del protagonista a encadenar desastres amb unes seqüències espectaculars que saben integrar-se molt bé al to de la història. Per descomptat que Gosling i Blunt són els principals motors de la funció, però també hi destaquen grans secundaris com Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Stephanie Hsu i Zara Michales. La banda sonora ve firmada per un dels compositors més sol·licitats del moment, el britànic Dominic Lewis (Bullet Train, Money Monster).