Canes (dia 3): Coppola i el film més esperat (i polèmic) del festival

Ahir es va projectar al festival de Canes la pel·lícula més esperada d’aquesta edició. Megalópolis portava dècades al calaix del llegendari Francis Ford Coppola fins que ell mateix ha decidit finançar-la i fer-la realitat. Una bogeria a l’alçada del repte del protagonista, un arquitecte que decideix construir una societat modèlica després de que Nova York hagi viscut un desastre devastador. Adam Driver assumeix el rol capdavanter en un magnífic repartiment al serveix d’aquest relat, a mig camí d’El manantial i Metrópolis, tant megalòman per l’ambició del seu discurs com de la seva forma.

La pel·lícula assumeix reptes poètics i nombroses excentricitats que ja han dividit la reacció de la crítica present a la primera projecció a Canes i dificultarà la distribució del film arreu del món, especialment tenint en compte que Coppola aspira a recuperar l’alt cost de producció. Megalopolis és una faula tremendament arriscada amb un to humorístic i sarcàstic que genera una certa distància, però reflexiona amb lucidesa sobre temes que ha definit tota la carrera de Coppola, com l’art i el temps. Si el jurat que lidera Greta Gerwig se saltés la divisiva reacció de la crítica i li concedís la Palma d’Or, Coppola seria el primer director de la història en atresorar-ne tres, després de La conversación i Apocalipsis now.

Per acabar, destacar també, a la secció de la Setmana de la crítica, dedicada a cineastes debutants, Simón de la montaña, de l’argentí Federico Luis. Mai és un mal moment per reivindicar el bon cinema argentí, però potser cal emfatitzar-ho ara davant l’atac aterridor que aquesta cinematografia està rebent per part del seu president. Simón de la montaña aborda els conflictes que provoca la discapacitat intel·lectual en la recerca d’una difícil llibertat individual, especialment en les relacions emocionals. El resultat és d’una versemblança i una senzillesa sorprenents, amb boníssims intèrprets, i personatges que desperten un interès constant en posar en dubte els límits morals que els limiten. Un film que Milei i els seus seguidors voldran cancel·lar amb totes les seves forces.