Canes (dia 4): Surrealisme amb encert de Yorgos Lanthimos

Dues propostes completament surrealistes han destacat durant les darreres hores al festival de Canes. La primera era molt esperada, especialment tenint en compte que fa pocs mesos el seu director ens ha servit una de les pel·lícules més aclamades de la temporada que ara tot just s'acaba. I és que el grec Yorgos Lanthimos va dirigir i coproduir la premiadíssima Poor things i avui ja ens presenta la nova Kinds of kindness. I ho fa de nou agafat de la ma de l'actriu i productora a qui ja li va fer guanyar l'Oscar, una pletòrica Emma Stone, que creix en rellevància i ambició sense que sembli tenir cap aturador. Si Poor things era un projecte massiu, per a una gran productora nord-americana, on Lanthimos es convertia en un Tim Burton de l'absurd, Kinds of kindness és una proposta pressupostàriament modesta, però on pot arriscar-se tot el que vol a nivell formal i d'incorrecció, tornant als seus celebrats inicis, quan Canino i Alps van cridar l'atenció del món sencer. Acompanya Stone un repartiment espectacular, amb Jesse Plemons, Willem Dafoe i Margaret Qualley, entre altres, al servei d'un Lanthimos que assoleix de nou un èxit artístic tant desafiant com rotund.

Des de la Quinzena de cineastes ens arriba també Universal language, la segona proposta surrealista, a mig camí dels estils del suec Roy Andersson i del nord-americà Wes Anderson, però procedent del Canadà, tot i que el director Matthew Rankin li hagi imprès deliberadament una exòtica personalitat persa. Una comèdia sobre la desorientació, la dels espectadors i la dels personatges, on un grup d'escolars descobreixen diners congelats al pati de l'escola; mentre un grup de turistes es perd a Winnipeh; i un home, interpretat pel mateix director, deixa la feina per visitar a la seva mare. Universal language pot trobar el seu public entre els que busquen perles d'estètica única i inclassificable, però està molt lluny de ser una proposta d'abast popular.