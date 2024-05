Recuperar la il·lusió

Gràcies a la versió nord-americana de The office, John Krasinski es va convertir en un rostre associat fonamentalment a la comèdia. Hi feia molt un carisma poc habitual en actors de la seva generació, amb un do més que evident per conjugar el diàleg amb un humor més físic. També va saber sortir de la zona de confort i es va convertir en el nou Jack Ryan en una sèrie d’Amazon tan desigual com entretinguda. Però el que ningú es podia esperar és que Krasinski fes el salt a la direcció amb un film de terror tan innovador i ben rodat com Un lugar tranquilo i que, poc temps després, encara apugés més l’aposta amb la seva excel·lent seqüela.

Consagrat com a director del Hollywood del temps de les plataformes, era més que previsible que acabaria firmant una d’aquestes superproduccions que tenen el gens dissimulat objectiu de reviure les sales de cinema. Avui s’estrena amb el títol Amigos imaginarios. Aquí el cineasta ha de passar unes quantes proves de foc: ha de demostrar que pot dirigir una pel·lícula de gran pressupost sense morir en l’intent i que les històries per a tots els públics (que sempre és temerari fer-les perquè sempre, sempre hi ha un sector que no se sent interpel·lat per la proposta) encara tenen cabuda en una cartellera que demana més seqüeles i imitacions que no idees originals. Passi el que passi, de moment ha aconseguit que sembli el tret de sortida de l’estiu cinematogràfic. I, a més, les primeres crítiques estan sent majoritàriament positives.

Amigos imaginarios és la història de Bea, una nena que ha passat per una situació molt difícil i que, com a conseqüència del trauma, comença a tenir l’habilitat de veure els amics imaginaris de la resta de persones. De fet, no només descobreix que existeixen, sinó que aquests éssers fins ara invisibles transiten pel nostre mon tristos i abatuts perquè les seus evocadors han crescut i s’han oblidat d’ells. Disposada a ajudar-los com sigui, Bea s’entesta a demostrar al seu entorn, i especialment al seu pare, que fer-se gran no vol dir prescindir d’aquelles coses que et feien somiar despert.

Escrita pel mateix Krasinski i amb música del gran Michael Giacchino, la pel·lícula encerta en la durada (menys de dues hores, increïble), en un registre visual tan atrevit com deliciós i un gran repartiment encapçalat per Ryan Reynolds i Cailey Fleming. Atenció al planter de veus dels amics imaginaris a la versió original: Steve Carell (el còmplice de Krasinski a The office), Matt Damon, Emily Blunt, Phoebe Waller-Bridge, Sam Rockwell, Awkwafina, Jon Stewart, Maya Rudolph i el recentment desaparegut Louis Gossett Jr.