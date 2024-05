Canes (dia 5): La cara i la creu: de la intensitat d'Audiard a l'oportunitat perduda de Schrader

Dos dels grans cineastes presents a la secció oficial de Canes han presentat els seus nous treballs durant les darreres hores. El primer ja té la Palma d'Or amb un film que va dirigir i el segon amb un que va escriure. Començem per Jacques Audiard, cineasta francès de la precisament premiada Deepan, però també de les molt celebrades Un profeta i De óxido y hueso, per exemple. Ha presentat ara Emilia Perez, musical que protagonitzen dues estrelles nord-americanes amb tanta visibilitat com Zoe Saldana, de les nissagues Avatar i Guardianes de la galaxia, i la cantant Selena Gomez, que ha ratificat el seu talent interpretatiu en films com Spring Breakers o la sèrie Solo asesinatos en el edificio. Emilia Perez és un film en espanyol sobre una advocada que treballa en un bufet fins que rep l'oferta inesperada del cap d'un cartel de la droga per retirar-se del seu negoci i ajudar-lo en les seves activitats il·legals. Indubtablement som davant d'un plantejament poc habitual per a un musical, però Audiard aconsegueix fer-ho versemblant i sumar-hi l' intensitat dramática habitual de totes les seves produccions. No hem vist a Saldana en un paper tan destacat i esforçat com aquest i no sería descartable veure-la aspirant als principals premis de la temporada.

El segon cineasta destacat de la jornada ha sigut Paul Schrader, guionista de la mítica Taxi Driver, que va guanyar la Palma d'Or de Canes l'any 1976, però també director d'un munt de joies com Hardcore, El maestro jardinero o Mishima. Tant de bo el risc poètic d'aquesta darrera hagués contagiat a Oh, Canada, el film que presenta de nou a Canes i que protagonitza el seu actor a American Gigolo, Richard Gere. Acompanyat d'Uma Thurman i Jacob Elordi, el repartiment es capbussa en la història d'un escriptor turmentat a punt de morir que va fugir dels Estats Units per evitar que reclutessin a la guerra del Vietnam. Es tracta d'una adaptació mal resolta del punyent Russell Banks, escriptor que Schrader ja va adaptar a Affliction, i que permet al cineasta abordar temes tan habituals de la seva carrera com la traïció, el pesar pel passat perdut i, sobretot, la redempció. Lamentablement, el film és una oportunitat perduda per oferir un relat crític o complex sobre els temes contundents que aborda.