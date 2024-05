Canes (dia 8): El relleu de David Cronenberg es diu Coralie Fargeat

Quan l’any 2021 Julie Ducournau va guanyar la Palma d’Or de Canes amb Titane, molts van dir que havia triomfat un film que era «més cronenbergià que el mateix David Cronenberg». Doncs bé, durant les darreres hores hem vist a la secció oficial el darrer film de Cronenberg i també el nou film d’una directora que, seguint les petjades de Titane... és més cronenbergià que la darrera proposta de Cronenberg...

Anem film per film i comencem pel referent. El mestre de ‘la nova carn’ i el ‘body horror’ ha presentat The shrouds, una pel·lícula sobre un empresari vidu que, lògicament afligit, construeix un dispositiu per connectar amb els morts. Partint d’una estratègia similar a La mosca, Cronenberg ens porta a una estilització de la seva filmografia, on la tesi pesa més que la imatge, com porta realitzant durant les dues darreres dècades, amb resultats indiscutiblement interessants, però allunyant-lo de la visceralitat dels seus enyorats inicis.

Ningú posarà en dubte que The shrouds encaixa perfectament en la filmografia de Cronenberg, però també deixa la sensació que el seu temps ha passat. ¿I qui l’ha substituït amb una visceralitat aclaparadora i una contemporaneïtat temible? Una nouvinguda: Coralie Fargeat. Després d’arrasar amb la seva referencial i brutal reflexió feminista Revenge, Fargeat ha fet una altra pel·lícula completament rodona amb The substance, on posa l’horror corporal al servei d’un relat tant reivindicatiu com visceral.

Cal anar a buscar en les propostes més extremes vistes al festival de Sitges per trobar un film amb tants litres de sang llençats contra la càmera com The substance, indubtablement una de les propostes fantàstiques de l’any, però que també mereix transcendir qualsevol gènere i generar una influència, com a mínim, equivalent a Titane. I atenció a les seves actrius, Margaret Qualley i una recuperada Demi Moore, perquè la seva intensitat interpretativa no passarà desapercebuda.