Jonás Trueba: "Per a mi el cine és gairebé com una malaltia"

A Volveréis, Jonás Trueba se serveix del retrat d’una parella (Itsaso Arana i Vito Sanz) que decideix posar fi als seus 15 anys de relació celebrant una festa per reflexionar sobre l’amor en el temps present i el poder balsàmic del cine.

Quines sensacions li provoca la participació de Volveréis al Festival de Cannes?

Si hem de ser francs, els festivals de cine em generen certes objeccions. Espero no sonar arrogant, em fa feliç que Volveréis sigui aquí. Però és la meva vuitena pel·lícula, i fins ara m’he demostrat a mi mateix que puc viure fent cine sense dependre d’aquest tipus de plataformes. Em sembla perillosa la dependència que certa classe de cine, el cine petit, ha arribat a tenir dels festivals. Hi ha cineastes que ja pensen a enviar la seva pel·lícula a un d’ells abans d’haver-la rodat, en bona mesura perquè hi ha un entramat de distribuïdors, agents de vendes i altres intermediaris que pressionen per a això. Fins ara, jo he aconseguit escapar-me d’aquesta dinàmica.

Diria que Volveréis és la seva pel·lícula més escorada cap al terreny de la comèdia?

La comèdia sempre ha sigut fonamental per a mi, perquè el meu pare és un boig de la comèdia clàssica i vaig mamar-ne des de petit. Diria que hi ha cert humor present a totes les meves pel·lícules a excepció, potser, de La reconquista (2016); no obstant, apareixia més dosificat del que ho fa tant a Volveréis com en la meva pel·lícula immediatament anterior, Tenéis que venir a verla (2022). Suposo que al fer-te gran no et queda més remei que riure’t una mica de tu mateix i de les teves neures i estupideses.

En quina mesura és la pel·lícula una reflexió sobre el canvi de l’actitud de la societat davant la parella?

És el que pretén. Està clar que avui dia la parella s’entén com una unitat inestable, i fins i tot sembla estar mal vista, perquè s’associa a una estructura social d’una altra època. Però a mi m’agrada la idea de la parella; potser és una construcció antinatura, però alhora em sembla el més natural del món. I em sembla molt bonica la lluita diària de dues persones per mantenir-se fidels l’una a l’altra, i per mantenir viva la flama de l’amor o com vulguem dir-li. Crec que reivindicar això és provocador.

Des del principi de la seva carrera, a nivell artístic vostè ha viscut a l’ombra del seu pare, Fernando Trueba. Ara, vostè l’ha inclòs en el repartiment de Volveréis a la pell d’un transsumpte de si mateix. Per què?

De vegades cal agafar el toro per les banyes, ¿oi? Ser associat amb el meu pare sempre ha sigut una cosa ineludible, i ho entenc, però per moments resulta esgotador. No és tan estrany que algú es dediqui al mateix que el seu propi pare, i quan això passa en un altre tipus de professions ningú s’estranya; a ningú li sorprèn que el fill d’un forner sigui també forner. Jo sempre he intentat ser independent i no aprofitar-me del meu cognom. De fet, crec que sempre m’he esforçat per evitar qualsevol privilegi que el meu cognom pogués proporcionar-me.

Els protagonistes de la pel·lícula són una cineasta i un actor. Quin paper hi juga el cine?

Que el cine sigui un personatge més en les històries que conte té a veure amb la meva manera de percebre la realitat. Per a mi el cine no és una professió, és una manera de ser al món, de respirar, de pensar, d’estimar, de compartir, de transmetre estats d’ànim. El que a mi em mou no és el desig de fer una pel·lícula concreta o una altra, sinó més aviat viure fent cine; que unes pel·lícules siguin millors que d’altres no importa, el que importa és viure d’acord amb aquest ideal. De vegades soc incapaç de separar el que és cine del que no ho és, és gairebé com una malaltia.

A Volveréis se cita el filòsof Stanley Cavell, que afirma que el cine pot fer-nos millors. Ho creu vostè?

Absolutament. Sé que sonarà cursi, però fer una pel·lícula reflecteix ganes de capturar una cosa nova, de donar-li forma i retre-li homenatge; i quan decidim veure una pel·lícula estem confiant en les persones que han decidit fer-la i posant-nos a les seves mans. Les pel·lícules proposen noves maneres de pensar i repensar el món, són moviment, i diàleg, i el tipus de discussió capaç d’il·luminar-nos. Sí, per descomptat que ens fa millors.