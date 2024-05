El exorcismo de Georgetown, Conspiració diabòlica

Fa uns mesos, Russell Crowe feia el salt a les pel·lícules d’exorcismes amb El exorcista del Papa, una aproximació al subgènere que, més enllà d’algunes patinades contextuals i alguna solució dramàtica més que discutible, era una vinyeta la mar de divertida i entretinguda. Segur que l’estrena d’El exorcismo de Georgetown desconcertarà a més d’un i d’una, perquè si no s’ha vist el tràiler o llegit l’argument és fàcil pensar que Crowe interpreta aquí el mateix personatge. Però no, i la paradoxa és que la que arriba avui als cinemes es va rodar el 2019 i si ha trobat distribució ha estat, justament, per l’èxit d’El exorcista del Papa.

D’entrada, El exorcismo de Georgetown, produïda pel creador de Scream (Kevin Williamson), té una dada que la fa particularment llaminera. El seu director i coguionista, Joshua John Miller, és ni més ni menys que el fill de Jason Miller, l’actor que interpretava el pare Karras a L’exorcista del 1973. Això és tancar un cercle i la resta són ximpleries. Però és que a més aquesta curiosíssima pel·lícula és un exercici de metallenguatge que justament vol reflexionar sobre l’impacte de la ficció a la vida d’un actor, gairebé com si Miller practiqués un exorcisme, mai millor dit, a la seva pròpia infantesa. Com va passar amb l’altra incursió de Crowe a les batalles contra el diable, ves que aquesta no es torni també de culte i s’acabin programant en una esplèndida sessió doble per a futures generacions.

El protagonista d’El exorcismo de Georgetown és Anthony Miller, un veterà actor que intenta reflotar la seva carrera participant en una pel·lícula de terror sobrenatural. Ve d’una etapa molt erràtica en què ha perdut gairebé tot el que tenia, i l’única persona que insisteix a creure en ell és Lee, la seva filla. Durant el rodatge, Anthony comença a enfonsar-se de manera progressiva. Veu coses que ningú més veu i a estones li sembla que està vivint el que només semblava part de la ficció. Al principi, Lee ho atribueix a les seves addicions i a la mala vida en general, però de mica en mica es va adonant que el seu pare podria estar lliurant una batalla molt real contra el diable.

Durant 90 minuts (quin gust, quan un cineasta entén que no cal avorrir el personal amb dilatacions de metratge), El exorcismo de Georgetown regala una sèrie B feta amb gràcia i consciència de gènere en què destaca el talent de Crowe i un gran planter de secundaris que inclou Ryan Simpkins, Sam Worthington, Chloe Bailey, Adrian Pasdar, Adam Goldberg i David Hyde Pierce.