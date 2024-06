L'animació catalana aterra al Festival Internacional de Cinema d'Annecy

El Festival Internacional de Cinema d'Animació d'Annecy, una de les cites principals per a la indústria de l’animació se celebrarà enguany del 9 al 15 de juny a França i comptarà amb tres produccions catalanes seleccionades al festival, i diferents projectes al MIFA, el mercat del festival, així com una delegació de gairebé 40 empreses catalanes. Així, ‘Rock Bottom’, de Maria Trenor, competirà a la secció oficial de llargmetratges, ‘Papallones negres’, de David Baute, competirà a Contrechamp i ‘Buffalo Kids’, de Juan Jesús García Galocha i Pedro Solís, es projectarà a la secció no competitiva Annecy Presents.

El llargmetratge ‘Rock Bottom’ (Alba Sotorra, Jaibo Films, GSAnimation, Empatic) de Maria Trenor competirà en la Secció Oficial de Llargmetratges del festival. Es tracta d’una animació inspirada en la música i vida de Robert Wyatt, que va estar seleccionada al Marché du Film 2023, dins de la iniciativa Annecy Goes to Cannes.

D’altra banda, competirà en la Secció Oficial Llargmetratges Contrechamp la pel·lícula ‘Papallones negres’ (Ikiru Films, Televisió de Catalunya, Tinglado Film, Anangu Grup, Tunche Films) de David Baute, una co-producció amb Panamà sobre les migracions i el canvi climàtic.

Finalment, en el marc de la secció no competitiva Annecy Presents, es projectarà ‘Buffalo Kids’ (4Cats Pictures, Atresmedia Cine, Anangu Grup, Mogambo Entertainment) de Juan Jesús García Galocha i Pedro Solís, un western que va estar seleccionat al darrer Cartoon Movie, un esdeveniment de pitchings i fòrum de coproducció dedicat als llargmetratges d'animació.

Pel que fa a les seleccions de mercat, s’han seleccionat dos projectes catalans en desenvolupament. Com a part dels MIFA Works-in-Progress es presentarà Olivia i el terratrèmol invisible (Cornelius Films, Citoplasmas, Panique!, Bigaro Films, VivementLundi) d’Irene IborraRizo, un llargmetratge d’animació stopmotion, que segueix la història d’una nena i la seva família al ser desnonats. I per la seva banda, el llargmetratge ‘Caramel’s Words’ (Koniec Films, Signatia, Les Films du Cygne) de Salvador Simó, un conte sobre l’amistat entre un nen i un camell a un camp de refugiats del Sàhara, ha estat seleccionat pels MIFA Pitches.

A més, de la mà de Next Film LabGeneration, un espai de conferències d’indústria, tindrà lloc una xerrada sobre tecnologia i animació on es presentarà el projecte ‘Catwalk’ de Lidia Luna, Toni Mortero i OmayraGonzàlez.

Tanmateix, a través de la col·laboració de MIFA amb ICEX i ICAA, dos projectes catalans es presentaran dins de la secció d’indústria Women in Animation From Spain: ‘Jasmine & Jambo’ (Teidees Audiovisual) de Sílvia Cortés i ‘WixiAgainsttheBinaryLens’ (Mil Monos Cine) d’AngieCornejo.

Meetthe Festivals

Catalan Films, la marca d’internacionalització de l’audiovisual català, col·labora amb el mercat en la iniciativa Meetthe Festivals, una sèrie de presentacions i reunions one-to-one en què les productores catalanes es podran reunir amb programadors de festivals internacionals.

Entre les empreses participants a MIFA hi ha 3 Bessones AIE, 4 Cats Pictures, A Contracorriente Films, Alba Sotorra, Animac, Apocalipsis Producciones, Associació Cultural Modiband, Audioprojects, Autodesk, Blanco y Negro, B-WaterAnimationStudios, Catwalk, Celofan Audiovisuals, Citoplasmas, Claymaniak, Cornelius Films, DeAPlaneta, DeAPlanetaEntertainment, Filmax, Filmin, GoldBeeEntertainment, Ikiru Films, Imagic TV, Koniec Films, Liquid Rock Entertainment, Liquid Rock Entertainment, MagoProduction, MagoProduction, MotionPictures, NutsIdeas, OUO Time, Pack Màgic, Pack Màgic, PeekabooAnimation, Pikkukala Barcelona, PROA, Rita & Luca Films, Sauvage TV, Selecta Vision SLU, SITGES – International Fantastic Film Festival of Catalonia, Studio Kimchi, Teidees Audiovisuals, Tomavision Studio, Trini Cuevas, TV3 - Televisió de Catalunya, Wideframe Studio, Wideframe Studio, Ypsilon Films, Zeptolab.