Policies a la fuga

De les sagues d’acció modernes, la de Bad Boys és de les que ha tingut més sort en termes de qualitat i més influència en el seu gènere del que se li reconeix. La primera, estrenada fa gairebé tres dècades, va suposar la presentació en societat del director Michael Bay i era una notable posada al dia de les buddy movies policials que tanta fortuna havien fet durant els anys 70 i 80. També va consolidar comercialment els seus protagonistes, Martín Lawrence i un Will Smith que deixava enrere definitivament l’ombra de la sèrie El príncep de Bel-Air.

La segona entrega, que va trigar vuit anys a fer-se, és encara avui una de les grans pel·lícules d’acció del nou mil·lenni i la constatació que Bay és un cineasta molt més personal i agosarat del que es diu. De nou, va haver-hi una llarga espera per a la següent entrega. Bad Boys for life va estrenar-se el 2020, va triomfar a la taquilla just abans de la pandèmia i va reinventar la formula gràcies als nous directors de la saga, Adil El Arbi i Bilall Fallah. Era divertida, espectacular i adaptava sàviament la trama a la veterania de Smith i Lawrence, que malgrat el pas dels anys mantenien intacta la seva química. I sobretot evidenciaven que la marca, lluny d’estar esgotada, encara podia atrapar una nova generació d’espectadors.

Ara el mateix equip torna a la càrrega amb Bad Boys: Ride or die, que reprèn l’acció exactament on la deixava la seva predecessora i aconsegueix estar a l’alçada de la resta de la saga gràcies a un entusiasme contagiós. Els protagonistes, Marcus Burnett i Mike Lowrey, estan ja de tornada de tot, plantejant-se un futur que no comporti estar en un tiroteig cada dos dies. Però quan el seu antic capità és acusat de corrupció per un cas encara obert, la parella de policies es conjura per demostrar que va ser un home íntegre fins el dia de la seva mort. Però per fer-ho hauran de treballar al marge de la llei i convertir-se en fugitius. Per descomptat que tindran l’ajuda del seu equip d’agents encoberts, però sobretot d’un aliat inesperat: el fill de Mike, que s’escapa de la presó on acabava al final de la tercera part i comença a connectar de veritat amb el seu pare.

Al costat de Smith i Lawrence, de nou pletòrics a les escenes més còmiques, destaquen secundaris com Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Rhea Seehorn, Paola Nuñez, Ioan Gruffudd, Eric Dane, Jacob Scipio, Joe Pantoliano, Tiffany Haddish i Tasha Smith, que substitueix Theresa Randle com a dona de Marcus Burnett. La banda sonora torna a ser de Lorne Balfe, que adapta amb molta gràcia els ja icònics temes de Mark Mancina per a la primera entrega.