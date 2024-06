Javier Ruiz Caldera roda 'Wolfgang (Extraordinari)', protagonitzada pel manresà Miki Esparbé i Jordi Catalán

El cineasta Javier Ruiz Caldera roda la pel·lícula 'Wolfgang (Extraordinari)', protagonitzada pel manresà Miki Esparbé i el jove actor Jordi Catalán. Ruiz Caldera considera el film, rodat en català, el més personal de la seva trajectòria. Basada en una novel·la homònima escrita per Laia Aguilar, la història tracta sobre un nen amb un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn de l’espectre autista, que es veu obligat a viure amb el seu pare, el Carles, a qui no ha vist mai després de la mort de la seva mare. Àngels Gonyalons, Anna Castillo, Berto Romero i Nausicaa Bonnín completen el repartiment del film que té la banda sonora de Clara Peya i es roda entre Barcelona i Paris.

‘Wolfgang (Extraordinari)’ és una ‘feel good movie’ familiar amb guió de Laia Aguilar, Carmen Marfà, Yago Alonso i Valentina Viso, que actualment s’està rodant entre Paris i Barcelona. La novel·la, editada per Columna en català i Crossbooks en castellà, ha estat guardonada pel VI Premi Carlemany per al Foment a la Lectura 2016, i té 13 edicions publicades i més de 20.000 exemplars venuts.

Jordi Catalán dona vida a Wolfgang i debuta en el seu primer paper protagonista després de superar un càsting en el qual hi van participar més de 700 nens durant gairebé nou mesos. Esparbé, per la seva banda, interpreta el paper d'en Carles, el pare que afronta el repte de retrobar-se amb el seu fill amb ganes i voluntat, però el petit no suporta el seu desordre i desorganització i el considera ‘sota cent’ per la seva falta d’intel·lecte. En aquest context, el nen planejarà aconseguir el seu somni d’entrar a l’acadèmia de música Grimald de Paris i convertir-se en el millor pianista del món.

Entre els caps de l’equip de producció destaquen Sergi Vilanova com a director de fotografia; Solange Saban, directora artística; Cristina Rodríguez, figurinista; Alberto de Toro, muntador; Laura Pedro, supervisora d’efectes visuals i la compositora Clara Peya, que s’ocupa de la banda sonora.

Javier Ruiz Caldera

Sobre el projecte, Javier Ruiz Caldera ha explicat que sempre ha volgut narrar una història des del punt de vista d’un nen, una cosa que, des del seu primer i únic curt, ‘Treitum’, no ha tornat a explorar. “Quan vaig llegir la novel·la vaig sentir que havia trobat el protagonista ideal per atrevir-me a dirigir una pel·lícula d’aquestes característiques. Wolfgang està tan allunyat de l’estereotip infantil habitual que em semblava que es podia fer una pel·lícula original, divertida i emocionant”. El director assenyala que li interessa explorar un personatge “tan poc vist a la pantalla, transmetre amb imatges l’increïble ment de Wolfgang, dotat amb un coeficient intel·lectual de 152 i diagnosticat amb TEA, així com el seu peculiar punt de vista”.

Ruiz Caldera també ha manifestat que al film la música hi juga un paper determinant i és converteix “en un personatge més que marcarà el drama, el conflicte i les relacions entre els protagonistes. ‘Wolfgang (Extraordinari)’ tracta de mostrar-nos que és possible abraçar el que podrien semblar diferències irreconciliables, parla de la paternitat no planejada i de les segones oportunitats”.

Laia Aguilar, autora de la novel·la, espera de la pel·lícula “una proposta creativa i estètica que es diferenciï del llibre, que aporti alguna cosa més, que sorprengui i a la vegada que els lectors fidels de la novel·la puguin reconèixer el personatge de Wolfgang tal com l’han conegut. L’autora creu que la història reflexiona sobre la pèrdua i el poder reparador que implica expressar les emocions, i sobre com ens enfrontem a elles i com demanar ajuda per superar la pèrdua.

Producció

La cinta està produïda per Gerard Verdaguer, Lo Vi Films, Nostromo Pictures, Telecinco Cinema i Wolfgang Película AIE en coproducció amb 3Cat; i té la participació de Movistar Plus+, el suport de l’ICAA i l’ICEC i les vendes interacionals de Film Factory.