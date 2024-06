Del revés 2: A la caòtica ment d’una adolescent

Créixer és complicat per a tothom, i això inclou també personatges del cine d’animació adorats per milions d’espectadors. Fa nou anys, a través de la comèdia Del revés (2015), els estudis Pixar es van introduir al cap d’una nena anomenada Riley per observar les interaccions entre Alegria, Tristesa, Por i la resta d’emocions que la controlaven. Ara la nena s’ha convertit en una adolescent, i pel domini de la seva ment pugnen emocions noves com l’enveja, l’ennui –terme francès que significa apatia– i, sobretot, l’ansietat. "Mentre preparava la pel·lícula vaig revisar vells àlbums personals de fotos i em vaig fixar que, als cinc anys, sempre tenia un somriure enorme dibuixat a la cara", recorda el director de Del revés 2, Kelsey Mann, membre veterà de Pixar que al seu dia va treballar als equips d’animadors de títols com Monstruos University (2013), El viatge d’Arlo (2015) i Onward (2020). "Però en fotos posteriors, fetes quan ja havia complert els 13, se’m veia amb un gest completament diferent. El somriure havia desaparegut, i se’m notava clarament incòmode. Tots hem passat per l’adolescència, i podem recordar com d’autocrítics, insegurs i susceptibles ens vam tornar a l’arribar-hi; aquest és el procés que he volgut explorar amb aquesta pel·lícula". De moment, el públic ha respost de forma aclaparadorament favorable a aquest enfocament. Del revés 2 arriba als cines espanyols demà, dimecres, cinc dies després de fer-ho en alguns altres països, entre els quals els Estats Units i la Gran Bretanya, i d’obtenir en només un cap de setmana una recaptació de rècord, gairebé 300 milions de dòlars.

Aquesta no és la primera pel·lícula de Pixar que explica la història d’una adolescent desconcertada per sentiments nous que no arriba a entendre. El 2022 els estudis van estrenar Red, la història d’una noia que es converteix en un os panda gegant cada vegada que s’emociona o es posa nerviosa. "La principal diferència és que en aquella pel·lícula la directora Domee Shi retratava una relació entre mare i filla que tenia molt d’autobiogràfica", matisa Mann. "Nosaltres ens hem centrat més en aquesta autoconsciència que ens envaeix al deixar enrere la pubertat, que ens converteix en éssers extremadament preocupats pel que els altres pensen de nosaltres i necessitats de la seva aprovació. I això és una cosa que s’ha accentuat amb la pandèmia. Quan vaig començar a treballar a la pel·lícula a principis del 2020 el meu fill acabava de complir 14 anys i la meva filla en tenia 13, així que vaig tenir ocasió de comprovar-ho". També a diferència de Red, Del revés 2 és una pel·lícula dirigida i produïda per homes. "Des del principi va ser conscient que, si volia explicar una història sobre noies adolescents, havia de comptar amb l’assessorament de noies adolescents", confessa Mann. "Així que vam crear un grup de nou noies d’entre 13 i 16 anys que ens han estat ajudant al llarg de bona part del procés de producció i assenyalant-nos les coses que estàvem fent malament. La seva contribució va ser especialment valuosa en els diàlegs; cada cop que hi detectaven alguna frase inadequada ens deien el mateix: ‘¡Cap noia adolescent parla així!’".

Xarxes socials

Per descomptat, l’experiència juvenil actual està altament mediatitzada per l’ús de les xarxes socials, i per això resulta cridaner que la nova pel·lícula en prescindeixi, Bona part de la seva peripècia argumental transcorre al llarg d’un cap de setmana que Riley i les seves amigues passen en un campament d’hoquei, i durant el qual els telèfons mòbils els són convenientment requisats. "Va ser una decisió deliberada per la nostra banda", assegura el director. "A Pixar sempre intentem fer pel·lícules atemporals que no passin de moda. El problema dels telèfons i la tecnologia en general és que s’actualitzen constantment, i el que tu retrates a la teva pel·lícula quedarà obsolet ràpid. Volem que el públic vegi les nostres pel·lícules el màxim nombre de vegades possibles i ningú vol tornar a veure una pel·lícula obsoleta". És un argument similar que Mann va donar fa uns dies per explicar per què havien pres la polèmica decisió de deixar fora de Del revés 2 emocions fonamentals en l’adolescència, com ara la culpa, simplement perquè "contemplar-les no hauria resultat divertit", i per tant haurien dissuadit els espectadors de veure la pel·lícula més d’una vegada.

No és l’única controvèrsia que va anticipar l’arribada als cines de Del revés 2. Fa ja mesos, molts usuaris de les xarxes socials es van mostrar furiosos al donar per fet, a jutjar pel seu tràiler, que la pel·lícula havia convertit el seu protagonista en un personatge queer; alhora, moltes persones van reaccionar de manera semblant perquè van assumir, en canvi, que Riley seria un personatge heterosexual. "Si hem de ser francs, la seva sexualitat no ens va semblar un tema prioritari", replica Mann sobre això. "La persona que Riley ha d’aprendre a estimar és ella mateixa, que és precisament la persona que més li costa estimar. Crec que, especialment després de totes les coses per les quals han passat en els últims anys, està bé fer una pel·lícula que ajudi els adolescents a comprendre això. A mi m’hauria anat bé una pel·lícula així quan tenia aquesta edat".