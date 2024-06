Només dos actors que podríem qualificar com a clàssics insisteixen a rodar westerns i reivindicar-los com a narrativa. Un és Clint Eastwood, un mite vivent amb un llegat extraordinari, i l’altre és Kevin Costner, que com el mestre sempre ha estat millor valorat com a director que com a actor. Si bé Costner ha rodat menys pel·lícules que Eastwood darrera la càmera, els seus talents són perfectament comparables. Mentre Eastwood mira de cara les llacunes morals dels protagonistes del gènere i l’aborda des d’una perspectiva realista i epidèrmica, Costner ha apostat sempre per enaltir la seva dimensió èpica, la seva visió històrica i la resistència del cowboy a sucumbir a la tirania del temps. Només cal veure la seva magnífica trajectòria. Ballant amb llops, The Postman (sí, una distopia i un western massa poc valorat) i Open Range són autèntic estudis dels patrons del gènere i unes pel·lícules que no paren de créixer amb el pas dels anys. Ara Costner afronta el seu projecte més personal i ambiciós amb Horizon, una saga de tres títols en què analitza la conquesta de l’oest, la dificultat per convertir-lo en una llar i les seves eternes lluites per la supervivència. La primera entrega arriba avui als cinemes de tot el món després de dividir la crítica al Festival de Canes. I agradarà més o menys, i és cert que en alguns passatges el cineasta es deixa endur per la seva ànima discursiva, però és molt agraït trobar-se un western que destil·la un amor tan incondicional pel gènere.

Horizon: An American Saga. Capítulo 1 denota tota l’estona certa vocació introductòria però això no treu que tingui moments plens de força. L’acció se situa en plena guerra civil americana, quan nombroses famílies busquen una nova vida a l’oest per fugir dels fratricidis però topen amb l’evidència que la seva nova llar també està plena de perills, El primer de tots ells, l’instint de supervivència dels que els envolten, i també l’intent de fer negoci en un ambient en què la llei encara és molt difusa. Al capdavant d’aquests personatges, Hayes Ellison, un cowboy de forts principis que s’enfrontarà a qui calgui per preservar el seu estil de vida. Rodada amb entusiasme però amb més sobrietat de l’esperada, la primera part d’Horizon destaca per la banda sonora de John Debney (autor de Hatfields & McCoys, minisèrie produïda i protagonitzada per Costner) i un gran repartiment que, al costat del mateix director, inclou Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Luke Wilson, Danny Huston, Jeff Fahey i Isabelle Fuhrman.