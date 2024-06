Potser per l’estatus d’estrella de l’actriu, les primer dues col·laboracions entre Emma Stone i Yorgos Lanthimos, La favorita i Pobres criatures, han estat molt ben rebudes per la crítica però també percebudes com a dues detonacions controlades. És a dir, que són magnífiques, atrevides i plenes d’inventiva, però al mateix temps casen perfectament amb una provocació que podríem anomenar industrial o prou sostenible per a les grans audiències. Ho demostra que han fet taquilles molt dignes per tractar-se de pel·lícules tan singulars i han guanyat nombrosos premis, entre ells els Oscars. Però ni Lanthimos és un talent domesticable ni Stone és una actriu convencional. I d’aquesta certesa neix ara Kinds of Kindness, el seu projecte conjunt més trencador i també un dels títols més interessants d’aquest any. Si al seu pas pel Festival de Canes ja va descol·locar a més d’un crític (només cal veure el contrast entre les valoracions de l’endemà, que oscil·laven entre l’enaltiment entusiasta i l’insult sense matisos), ara que arriba a les sales de cinema en ple estiu segur que es convertirà en un dels grans temes de conversa de les properes setmanes. Sigui com sigui, com és habitual en el cineasta grec, es tracta d’un elogi de la incomoditat i una reflexió molt pertinent sobre temes com la sexualitat, la violència, les relacions tòxiques i la frivolitat.

Lanthimos estructura la pel·lícula en tres plans narratius que conviuen en un mateix i excèntric univers. Els seus protagonistes són éssers erràtics i atrapats en disjuntives que ratllen el deliri: un home que intenta tenir el control de la seva vida malgrat que els esdeveniments insisteixen a impedir-ho; un policia que viu atemorit perquè la seva dona, que havia desaparegut, torna a casa però sembla una persona radicalment diferent;i una dona entestada a conèixer un home que tingui vocació de líder espiritual. A partir d’aquí, el cineasta dedica dues hores i tres quarts que es fan fins i tot curtes a transitar entre gèneres tan dispars com la comèdia negra, el thriller, el drama sentimental i el sainet surrealista. Al costat de Stone, excel·lent com sempre, Kinds of kindness compta amb Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie i Hunter Schafer.