Cartellera: La nova aventura de Gru i les coproduccions catalanes ‘El bus de la vida’ i 'Mala persona', estrenes destacades

Els directors Patrick Delage i Chris Renaud tornen a la gran pantalla amb una nova entrega de la popular saga animació de 'Gru 4. El meu dolent preferit', que s'estrena en català. Amb producció catalana arriba 'El bus de la vida' del basc Ibon Cormenzana i 'Mala persona' de Fernando García-Ruiz. La primera és un retrat vitalista sobre un professor que pateix una malaltia i al mateix temps fa possible un somni. En canvi, 'Mala persona' és una comèdia "políticament incorrecta" sobre un home a qui li queden pocs mesos de vida i elabora un pla perquè la família no el trobi a faltar. En plataformes, 3Cat oferirà dilluns que ve la comèdia d'Abel Folk i Lluís Villanueva 'Vintage', amb col·laboracions com Carme Pla, Llum Barrena o Albert Pla.

'Gru 4. El meu dolent preferit'

En català aquest dimecres s’estrena una nova seqüela de Gru, amb 'Gru 4. El meu dolent preferit'. La comèdia d'animació gira al voltant d'en Gru, la Lucy, Margo, Edith i Agnes que donen la benvinguda a un nou membre a la família: en Gru junior. Gru haurà d'enfrontar-se a nous reptes amb la Màxima del Mal i la Valentina.

'El bus de la vida'

Basada en fet reals arriba, ‘El bus de la vida’ del director Ibon Cormenzana. L’Andrés, un professor de música (Dani Rovira) s’ha de desplaçar en un poble basc per cobrir una plaça que ha quedat lliure en un institut. Amb 40 anys acabats de fer i sense haver superat la seva por escènica, sent que la seva vida l’allunya del somni de ser músic. Durant el seu primer dia de classe sent un dolor a l’orella: és càncer. Per rebre tractament s’haurà de desplaçar a l’hospital a Bilbao amb el bus de la vida, un vell autobús que trasllada gratuïtament a tots els pacients de la zona. En aquests trajectes el protagonista anirà enfrontant-se a les seves pors per complir els seus somnis.

Es tracta d'un retrat vitalista de Cormenzana que torna a abordar les superacions personals. Amb producció catalana, a la pel·lícula hi ha una important presència de la música, amb cançons originals de Manuela Vellés i temes d'artistes com Kase O, Los Chikos del Maíz, Fito y Fitipaldis o Rigoberta Bandini.

En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Cormenzana ha explicat que la crisi del protagonista sorgida pel diagnòstic de càncer és una "excusa" per tractar la història de superació personal. "La pel·lícula va de començar de zero amb energia, alegria i d'intentar aprofitar la vida perquè mai sabem quan no la tindrem", ha assegurat.

Pablo Scapigliati ha explicat que debutar al cinema amb 'El bus de la vida' ha estat "un regal". "És la meva primera pel·lícula, no havia treballat mai amb tanta gent, però m’han acollit tots amb un somriure; el càsting, els tècnics, tothom. Ha estat tan fàcil treballar amb ells, un regal", ha celebrat.

A la història Scapigliati s'ocupa d'un dels personatges més joves que pateixen la malaltia i que contribueix en fer pinya amb la resta de malalts. Per l'actor el film aporta una mirada "molt curada, bonica i sensible". "Ajuda a normalitzar el càncer, hi ha molt d’humor, no és un tabú. És una malaltia molt present en el dia a dia de tothom", ha apuntat.

'Mala persona'

Fernando García-Ruiz dirigeix el film 'Mala persona' protagonitzat per Arturo Valls, una pel·lícula que es va poder veure en el marc del BCN Film Fest. Pepe és la millor persona del món fins que descobreix que té una malaltia i que li queden alguns mesos de vida. Per reduir el patiment de la família, en Pedro decideix convertir-se en la pitjor persona del món perquè no el trobin a faltar. Malena Alterio, Julián Villagrán i José Corbacho formen part del repartiment.

En una entrevista a l’ACN, García-Ruiz va explicar que ‘Mala persona’ és una comèdia “políticament incorrecta”, que reflexiona sobre com és la societat actual en la qual si un és massa bondadós amb els altres se’l poden menjar, però a la vegada s'ha de ser bona persona a la vida. Per això, va afegir, s’ha de veure "quin punt de maldat és l’adequat per seguir endavant".

El director també va parlar del fet que la producció estigués rodada a l’Hospitalet de Llobregat, una localització que es converteix en un personatge més de la història. “El protagonista té un bar en un barri treballador i humil i la localització era molt important per explicar una història que fos realista, tot i que al final és un conte amb personatges forçats i canviats del seu lloc natural”.

'En tierra de santos y pecadores'

Liam Neeson protagonitza aquest nou western dramàtic que transcorre en un petit poble irlandès. En Finbar és un assassí retirat que lluita per deixar enrere els seus pecats fins que es veu implicat en un perillós joc amb diversos terroristes venjatius. Finbar haurà de decidir quin preu està disposat a pagar, per adonar-se també que certs esdeveniments del passat no es poden quedar enterrats per sempre. Robert Lorenz dirigeix la pel·lícula que compta amb Kerry Condon i Jack Gleeson.

'Blondi'

Comèdia dramàtica dirigida per Dolores Fonzi que se centra en la vida de la Blondi i en Mirko, que més enllà de ser de la mateixa família tenen una relació de millors amics. Els dos comparteixen la mateixa passió per la música, el cinema, i tenen també un grup d’amics en comú. Malgrat aquesta aparent dinàmica d’igualtat i amistat, la seva relació és en realitat la d’una mare i un fill, un fet que els farà reflexionar sobre diferents aspectes del seu dia a dia.

'Kill Boy'

Ambientat en un futur distòpic, el film de Moritz Mohr amb guió de Tyler Burton Smith, relata la història d’en Boy (Bill Skarsgård), un jove sord amb una imaginació desbordant. Quan els seus progenitors són assassinats, aconsegueix escapar a la selva, on un home misteriós (Yayan Ruhian) l’accepta com a deixeble. Durant aquest aprenentatge, el protagonista comença a reprimir la seva capacitat innata i es converteix en una veritable màquina de matar.

‘Vampiras: The Brides’

'Vampiras: The Brides' és un film de terror fantàstic sobre les parelles de Dràcula. Després de més de 300 anys amagades, Luna, Adriana i la nova aprenent Katya han d'unir-se per aturar l'amenaça més complicada de sotes: la seva germana Mina. El film dirigit per Ivan Mulero compta amb Bruna Rubio, Yuri Vargas i Johanna Fadul.

'Blue Lock. La película -Episodio Nagi'

A la pel·lícula spin-off de la sèrie d'anime 'Blue Lock', 'Blue Lock. La película -Episodio Nagi-' el protagonista és convidat a un misteriós projecte on troba els millors jugadors del món. El somni de Nagi Seishiro de convertir-se en un gran esportista el portarà a un món desconegut. El seu talent revolucionarà el món del futbol.

'Fuera de temporada'

La gran pantalla també oferirà 'Fuera de temporada' d'Stéphane Brizé. El film és un drama romàntic sobre en Mathieu, que viu a París, i l'Alice, que resideix en un petit balneari a l'oest de França. Ell és actor a punt de complir els 50 anys i ella una professora de piano de quaranta anys. Fa 15 anys van estar enamorats però es van separar. El temps ha passat i cadascú sembla que ha superat la situació. Però quan en Mathieu va a un balneari termal, es troba amb l'Alice.

'Trilogía de Kieslowski: Tres colores'

També s'estrena la versió restaurada en 4K del film 'Tres colores: Azul' de Krzysztof Kieślowski

I a les plataformes (del 3 al 9 de juliol):

El viatge cap a la maduresa de dos amics al 3Cat

El dilluns 8 de juliol s'estrenarà a TV3 i a la plataforma 3Cat ‘Vintage’, una sèrie de comèdia amb tocs de drama protagonitzada per Abel Folk i Lluís Villanueva. El Paco, director comercial d’uns coneguts cellers de caves i vins, galant, seductor i calavera, i el Genís, un psicòleg ‘new age’ que ha publicat algun llibre d'autoajuda amb certa repercussió, són els protagonistes de la sèrie, dos amics que, a tocar de la seixantena, descobreixen de cop que el seu món s'acaba i el temps de passar-ho bé, també. Al costat de Folk i Villanueva, completen el repartiment Carme Pla, Llum Barrera, Diana Gómez, Francesc Colomer, Sílvia Marsó o Albert Pla.

Movistar Plus+ estrena la sèrie ‘Boiling Point’

Movitar Plus+ estrena aquest dimecres 3 de juliol la sèrie ‘Boiling Point’, creada per James Cummings, el guionista de la pel·lícula original en la que es basa. La història se centra en la chef Carly i la seva batalla per fer-se un lloc a les cuines d’un nou restaurant gentrificat del barri londinenc de Dalston, vuit mesos després que el seu carismàtic mentor tingués un atac de cor.

A la mateixa plataforma, el 6 de juliol arriba la segona temporada de la sèrie ‘Killing It’, mentre que el 8 de juliol es podrà veure ‘La fiebre’, un nou drama sociopolític ambientat a França que explica a través del futbol diversos aspectes de la crispació social del país.

Max escalfa motors per l’arribada dels Jocs Olímpics

A poques setmanes de l’inici dels Jocs Olímpics de París 2024, Max escalfa motors amb ‘4 de agosto: una odisea olímpica’ que es podrà veure a partir del 3 de juliol. La producció presenta un seguit d’entrevistes en profunditat a diferents personalitats relacionades amb el món olímpic. Per exemple, els descendents de Jesse Owens i Luz Long, que compartiran una xerrada sobre els seus respectius avis per primera vegada; la jove skater Sky Brown, o l’ex atleta i president del comitè organitzador de Londres 2012, Lord Sebastian Coe, entre d’altres.

El 5 de juliol s’estrenarà la quarta temporada de ‘Condenada’, mentre que a partir del diumenge 7 es podrà començar a seguir el Giro d’Itàlia Femení. L’endemà arriba el nou programa ‘Expedición al infierno’, en el qual l’antic expert militar Mickey Grosman dirigeix un grup d’aspirants en una expedició a l’Amazones.

Prime Video estrena 'El Marqués'

José Ramón Ayerra, Begoña Álvarez Rojas porten a Prime Vídeo 'El Marqués', una minisèrie d'intriga basada en fets reals. A pocs mesos del final de la dictadura espanyola, es va produir un violent crim a la finca andalusa “Los Galindos". Cinc persones van ser salvatgement assassinades. Malgrat les diverses teories, mai es va saber qui va ser el culpable: el sumari es va tancar amb la hipòtesi de la culpabilitat d'un d'ells, que s'hauria suïcidat després, però posteriors autòpsies van revelar la poca credibilitat que tenia aquesta versió dels fets.

El cas de 'El hombre de los 1000 hijos' a Netflix

Netflix estrena aquest dimecres la minisèrie 'El hombre de los 1000 hijos', sobre la fascinant història de Jonathan Meijer, un carismàtic estafador holandès acusat de viatjar per tot el món i enganyar a mares per tenir fills seus a gran escala. La sèrie de tres capítols investiga el complicat món de la indústria de la fertilitat i com alguns centres permeten les donacions anònimes.

El thriller ‘Hasta que te mate’ aterra a Filmin

El 9 de juliol aterra a Filmin un nou thriller britànic: ‘Hasta que te mate’, que narra l’aterradora història real de la Delia Balmer (Anna Maxwell Martin), una infermera que va sobreviure a una relació quasi mortal amb un assassí, en John Sweeney (Shaun Evans). Després de conèixer-lo en un pub de Camden Town, Balmer comença a sortir amb l’home sense saber que tres anys i mig després, ell intentarà convertir-la en la seva pròxima víctima.

Disney+ incorpora diverses novetats infantils

La plataforma Disney+ incorporarà aquest dimecres diverses novetats infantils. És el cas de 'Bluey cortos', una col·lecció protagonitzada pel popular gos de color blau en que es recullen alguns dels seus millors moments, apostant per les interaccions i els jocs lúdics. També arriba 'Ariel de Disney Jr', una sèrie d'aventures musicals d'Ariel, una sirena que descobreix que el seu poder es troba en la seva veu, que pot fer servir per expressar-se, cantar i provocar onades. La jove estarà acompanyada dels personatges clàssics de la pel·lícula original, Sebastián i Flounder.

Sky Showtime estrena una sèrie sobre tres pelotaris

El 5 de juliol Sky Showtime estrena la sèrie 'Las Pelotaris 1926', creada per Marc Cistaré, que narra la lluita de tres pelotaris – Idoia, Itzi i Chelo - que intenten aconseguir els seus somnis superant els prejudicis i les limitacions dels anys 20, quan els homes monopolitzaven tot el poder. La producció està protagonitzada per Claudia Salas, María de Nati i Zuria Vega, juntament amb Alex Onieva, Eva Rubio, Jesús Castejón o Peter Vives, entre altres.

El mateix dia estarà disponible la 23a temporada de 'Law & Order', un aclamat drama policíac que torna amb noves històries de detectius i fiscals d'elit de Nova York, compromesos amb la veritat i la justícia, per mantenir la seguretat de la seva ciutat.