La lluna en un cove

Durant els darrers anys, el nom de Greg Berlanti ha estat associat, fonamentalment, als superherois televisius: és el responsable de les exitoses sèries de DC per a la cadena CW, amb Arrow i The Flash al capdavant. També ha aconseguit una notable comunitat fan amb Riverdale, una d’aquelles sèries que l’espectador adult menysté per juvenil però la realitat és més complexa i creativa.

El cas és que, més enllà de les sèries que ha produït amb lloable obstinació, també ha forjat una desigual carrera de director en què no acabes de saber per on vol tirar. S’ha dedicat sempre a la comèdia, però si bé el seu debut, El club de los corazones rotos, era prometedor, amb Como la vida misma va demostrar que tenia una tendència a moralitzar força preocupant. Amb Con amor, Simon, va saber posar la comunitat LGTBI al primer pla d’una comèdia romàntica sense més subratllats dels necessaris.

Fly me to the moon, que arriba avui als cinemes, és la seva primera pel·lícula pròpiament de Hollywood, és a dir, un producte pensat per a la taquilla estiuenca, amb dos grans estrelles al capdavant i la vocació d’atraure un públic més adult a les sales. I també serà la prova de foc del seu talent, ja que si funciona és probable que es guanyi el dret d’explicar històries més personals amb pressupostos més elevats.

D’entrada el film té la gràcia d’apostar per un període històric que s’ha vist moltes vegades en pantalla, però poques vegades amb aquest to. L’acció se situa el 1969, quan la missió de l’Apol·lo 11 per arribar a la lluna és en boca de tothom. Hi ha por a fracassar i la NASA demana a l’especialista en màrqueting Kelly Jones que elabori un pla per millorar la seva imatge pública. Les seves idees, entre brillants i eixelebrades, topen amb els principis de Cole Davis, el director de la missió. Per descomptat que l’enfrontament acaba cristal·litzant en una forta atracció que amenaça amb llançar-ho tot per terra. Tot es complica encara més quan la casa Blanca demana a Kelly que, en paral·lel a l’enlairament real, enregistri una falsa arribada a la lluna per cobrir-se les espatlles.

Al llarg de 132 minuts (s’han de voler explicar moltes coses en una comèdia romàntica per justificar aquesta durada), Berlanti posa en escena una història tan simpàtica com intranscendent en què destaca el disseny de producció, la fotografia de Dariusz Wolski i la indiscutible química entre Scarlett Johansson i Channing Tatum.