Les estrenes de la setmana per estiuejar des del sofà de casa

L'escalada dels termòmetres aquesta setmana, amb màximes de fins a 37ºC a la regió central, no convida a sortir de casa. Però qui diu que no et pots desplaçar a llocs exòtics, idíl·lics i, potser, inhòspits des del sofà? Consulta a continuació les estrenes de la setmana que ja pots veure a les plataformes digitals.

Final de 'El jovent Sheldon' a Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena aquest dijous 18 de juliol la setena i última temporada de 'El joven Sheldon', l'spin-off de 'The Big Bang Theory' protagonitzada per Iain Armitage. En aquesta última entrega, la família i el protagonista hauran d'afrontar un dramàtic i inesperat esdeveniment que canviarà les seves vides epr sempre.

Max segueix amb la nena desapareguda de 'Chylka'

Max estrena aquest dijous 18 de juliol la tercera temporada de 'Chylka', en un poble de Polònia dos pares descobreixen horroritzats que la seva filla de tres anys ha desaparegut Com que són els principals responsables, la mare es posa en contacte amb una amiga seva, una advocada, perquè els ajudi a defensar-los.

El mateix dia arriba el nou documental 'Wild, Wild space', la crònica sobre la carrera que fan diversitat d'empreses per llençar coets amb satèl·lits en una competició per arribar a la propera gran frontera de la humanitat.

Divendres 19 de juliol arriba el nou documental 'La sombra del comandante', que segueix al fill de qui va ser el comandant del camp d'Auschwitz i cervell de l'assassinat de més d'un milió de jueus.

Una nova sèrie de 'Betty la fea' a Prime Vídeo

Amazon Prime Video estrena aquest divendres 19 de juliol la primera temporada de 'Betty la fea, la historia continua'. La nova sèrie explica la història de la icònica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 anys després del final de la sèrie original. Mentre l'empoderada Betty segueix casada amb el seu marit i líder de la companyia, ella reconstrueix la relació amb la seva filla adolescent i resolt la crisi familiar tot preguntant-se si fa 20 anys va escollir el camí per a ser feliç.

Filmin estrena 'Bestia'

Filmin estrena el 23 de juliol 'Bestia', una sèrie esportiva nòrdica de gran èxit que adapta la trilogia de novel·les escrita per l'exfutbolista Michael Stilson. La sèrie segueix a dos talents del futbol de 16 anys i millors amics Elias i David, que comparteixen el somni de tenir una carrera professional de futbol. La producció segueix els dos joves i el seu equip en els últims sis dies abans d'una gran final de la categoria juvenil.

Minisèrie de Natalie Portman a Apple TV+

Apple TV+ ofereix aquest divendres 19 de juliol la minisèrie 'La dama del lago'. Protagonitzada per Natalie Portman, es tracta d'un thriller sobre el preu que paguen les dones pels seus somnis.

La plataforma també estrena la docusèrie 'Ingredientes para la vida' creada i narrada pel xeff René Redzepi. La producció porta els espectadors a un viatge immersiu al món de la gastronomia, tot explorant la profunda bellesa i complexitat de l'experiència humana a través d'ingredients claus que connecten a tothom.

'El encargado' a Disney+

El divendres 19 de juliol, Disney+ estrena la tercera temporada de 'El encargado'. La ficció presenta la història d'un encarregat d'un edifici de classe alta que controla fins al darrer detall de l'edifici. Però darrera de l'aparença servicial, s'oculta un talent per manipular tots els habitants de l'edifici.

Una lluita pel patrimoni, a Netflix

Netflix estrena aquest dijous 18 de juliol el thriller de misteri 'El señor de la casa'. La sèrie arrenca quan un dels reis de la indústria del diamant mort misteriosament. A partir de llavors arrenca una guerra per apropiar-se del patrimoni entre la família del difunt i la dona amb qui s'havia casat.

La tercera temporada de 'Sweet home' arriba aquest divendres 19 de juliol a Netflix. La temporada comença amb un món de monstres que arriba a la seva fi i comença un nova era per la humanitat. Aquells que es debaten entre monstres i humans han de prendre una decisió encara més difícil.

Finalment, aquest dijous 18 de juliol s'estrena la sisena temporada de 'Cobra Kai'.