Un festival de Sitges amb dosi extra de nostàlgia dels vuitanta

Ja tenim primers títols de la 57a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 3 al 13 d’octubre i que tindrà un important esperit dels vuitanta, com van revelar Ángel Sala, director artístic del certamen, i Mònica Garcia i Massagué, directora de la Fundació Sitges, ahir al matí en roda de premsa.

Entre els primers títols destaca El baño del diablo (The devil’s bath), nova pel·lícula del tàndem format per Veronika Franz i Severin Fiala (Goodnight mommy, Méliès de Plata i premi de la Crítica a la millor pel·lícula a Sitges 2014), que pel que sembla se superen a si mateixos amb aquest folk horror sobre un episodi cruent de la història europea del XVIII. Va sacsejar el festival de Berlín i ha arrasat en els Goya austríacs. Altres sospitosos habituals de Sitges amb nous títols són Quentin Dupieux (The second act), Soi Cheang (Twilight of the warriors: Walled in, històric èxit de taquilla a Hong Kong), Alice Lowe (Timestalker) o E.–L. Katz (Azrael amb Samara Weaving com a protagonista i sense gairebé diàleg, com les recents Nadie te salvará o Noche de paz: corrent curiós en marxa).

Altres films atractius

Entre els títols més atractius trobem, a més, la irlandesa Oddity, de Damian McCarthy, amb la presència enervant de cert maniquí de fusta; la colombiana Mi bestia, de Camila Beltrán, o les nord-americanes Shelby Oaks, semi found footage de Chris Stuckmann, i Cuckoo, dirigida per Tilman Singer (Luz) i protagonitzada per Hunter Schafer (magnètica Jules d’Euphoria). Quant al cine asiàtic, Corea estarà representada per, entre d’altres, Exhuma, de Jang Jae-hyun, terror sobrenatural que ha escombrat a la taquilla del seu país, a Indonèsia o al Vietnam. La secció orientada al thriller Òrbita acollirà Cloud, una de les últimes pel·lícules (pel que sembla, aquest mateix any n’estrena dues més) del mestre japonès Kiyoshi Kurosawa.

La representació espanyola i catalana inclourà títols com Apocalipsis Z: El principio del fin, adaptació del llibre de Manel Loureiro a càrrec de Carles Torrens (Emergo, Animal de compañía) o Una ballena, del sempre inclassificable Pablo Hernando (Berserker, Esa sensación), amb Ingrid García-Jonsson com a assassina a sou amb poders sobrenaturals.

No faltaran al festival les joies d’animació: cal estar atents a Sauvages, nova proposta de Claude Barras (La vida de Calabacín), i la celebrada pel·lícula anime Ghost Cat Anzu, de Yôko Kuno i Nobuhiro Yamashita. També hi haurà, és clar, documentals sobre pel·lícules i autors de culte: aquest any, Alexandre O. Philippe (78/52: La escena que cambió el cine) presenta Chain reactions, la seva exploració del llegat de La matança de Texas, clàssic de Tobe Hooper que serà projectat en 35 mil·límetres. "Així es pot veure el gra de la pel·lícula", va recordar Sala.

A la ja anunciada presència del cineasta i creador de sèries Mike Flanagan (La maldición de Hill House), que recollirà el premi honorífic Màquina del Temps, cal afegir ara les visites de l’actor còmic britànic Nick Frost (Zombies party) i de rostres icònics dels vuitanta com Corey Feldman (Bocamoll a Els goonies, entre altres coses), amb qui se celebraran els vint anys de la cult movie The birthday, o Heather Langenkamp, l’heroïna més important de Malson a Elm Street, saga que complirà quatre dècades al novembre.

També en els vuitanta va fer els seus millors treballs el director i guionista de culte Fred Dekker (El terror truca a la porta, La briga antimonstres), mereixedor d’una Màquina del Temps, igual que el clàssic de la exploitation Ovidio G. Assonitis, "l’home que va acomiadar d’un rodatge James Cameron", va recordar Sala amb referència a Piranya 2, que va acabar dirigint el mateix Assonitis.

Premi Nosferatu

El Premi Nosferatu serà per a Fabio Testi, actor de llarga carrera en el cine de gènere italià i que va arribar a treballar amb De Sica o Zulawski. I el Méliès Career recaurà en el director francès Christophe Gans (El pacte dels llops, Silent Hill), que també formarà part del jurat de la secció oficial.

Aquesta 57a edició ret homenatge ja des de la seva imatge oficial a La parada de los monstruos, el clàssic de 1932 de Tod Browning que segons el festival "explica el poderós sentiment de comunitat al voltant del cine fantàstic" i que es podrà veure en versió restaurada. D’altra banda, es retrà homenatge a León Klimovsky i Jesús Franco, directors de culte del cine de gènere fet a Espanya.