"Deadpool y Lobezno": dos superherois antagònics

Kevin Feige, l’ideòleg, arquitecte i demiürg de l’Univers Cinematogràfic Marvel, ha manllevat un personatge a les dues pel·lícules inicials del qual no va participar, Deadpool, l’ha unit a Wolverine –ressuscitat a través dels multiversos i canvis de línies temporals, un clàssic Marvel, després que morís Logan–, ha preparat el conjunt amb una malvada marca de la casa –Cassandra Nova, bessona del Professor Xavier– i altres superherois procedents d’històries ben diferents i escampats en la trama una mica a la babalà (Elektra, Gambit, Blade, Torxa Humana) i, amb aquests elements, ha confeccionat un artefacte amb el qual vol recuperar el terreny i el temps perdut amb els últims fracassos de la franquícia.

La col·lisió correcta. Deadpool és un acudit errant, un superheroi que torna d’entre els morts que no para de fer comentaris graciosos i parla a la quarta paret. Wolverine és el superheroi turmentat i alcoholitzat, tot li importa un rave. No formen el millor dels duos de superherois possible, però tampoc són un desastre en l’ecosistema compartit que els han dissenyat Feige i Ryan Reynolds, per a qui Deadpool és la seva pròpia franquícia: interpreta, produeix i participa en el guió.

Si te la prens de broma, arriba a ser divertida. Importa més la multireferencialitat que els multiversos en qüestió; així que disfrutem del loquaç Reynolds i les seves pulles a Madonna, la Fox, els estudis Disney, Batman i el mateix Feige. Si te la prens seriosament, només té un moment dramàtic, la confessió de Wolverine dels seus molts pecats.

Si l’aprecies des de l’univers Marvel, les aparicions d’altres personatges no tenen una veritable entitat, semblen més aviat picades d’ullet privades perquè tornem a veure en acció Wesley Snipes i Jennifer Garner en les seves missions Marvel. Com a film d’acció és deficient. En aquest sentit, algunes seqüències de lluites espectaculars estan mal rodades. Com a comèdia té els seus moments. Els deixo de banda per no caure en l’espòiler, però són enginyosos.