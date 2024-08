Luc Besson estrena aquesta setmana 'Dogman' i Nicolas Cage i Maika Monroe protagonitzen 'Longlegs'

El director de cinema francès Luc Besson torna a la gran pantalla aquest divendres amb el drama 'Dogman', un thriller commovedor i inquietant sobre un noi que troba la salvació vital a través de l'amor que sent cap als gossos. Per la seva banda, Nicolas Cage i Maika Monroe irrompen als cinemes amb el thriller psicològic 'Longlegs', dirigit per Oz Perkins. El film tracta sobre una nova agent de l'FBI que ha de resoldre un complicat cas d'un assassí en sèrie amb qui hi té un vincle personal. En plataformes, Filmin estrena el documental amb la història més íntima de Stay Homas i els seus inicis en plena pandèmia i 3Cat ofereix la vuitena edició de 'Joc de cartes estiu', que arrenca a la recerca del millor sabor de mar del Maresme.

'Dogman'

El director Luc Besson presenta el drama 'Dogman'. Amb Caleb Landry Jones, Jonica T. Gibbs i Christopher Denham entre el repartiment, explica la història d'un noi amb moltes problemàtiques vitals que troba la seva salvació a través de l'amor cap als seus gossos. Provant d'oblidar el seu traumàtic passat d'abusos familiars, el protagonista descobreix l'amor i l'actuació, però també el desencís cap a l'ésser humà.

'Longlegs'

'Longlegs' és un thriller psicològic dirigit per Oz Perkins sobre un assassí en sèrie. Maika Monroe, Nicolas Cage i Alicia Witt protagonitzen un film sobre una nova agent de l'FBI a qui li assignen un cas sense resoldre d'un assassí en sèrie. A mesura que la investigació es complica i surten a al llum noves proves ocultes, l'agent s'adona que existeix un vincle personal amb el criminal i que ha d'actuar ràpidament per evitar un nou assassinat.

'10 vidas'

Els directors Mark Koetsier i Christopher Jenkins presenten el film d'animació familiar '10 vidas'. La comèdia sobre gats, explica el cas de Becket, una mascota adoptada per la Rose que un dia mor. L'animal suplica a la guardiana del cel que li retorni les nou vides per tornar a la seva perfecta vida amb la Rose i se li concedeix el desig. Això sí, a cada nova vida es reencarnarà en un animal diferent: un ratolí, un escarabat, una mofeta o un gos. Gràcies a la nova oportunitat, Becket aprendrà una gran lliçó: sovint cal recórrer diversos camins per trobar la nostra millor versió.

'Pacto de sangre'

Orlando Bloom és el gran protagonista de 'Pacto de sangre', un thriller sobre un sicari retirat que intenta viure una vida honesta i tranquil·la però que una sàdica xarxa de traficants l'obliga a tornar a delinquir. El personatge demostrarà que és capaç de qualsevol cosa per protegir la seva única família. Però s'iniciarà un espiral de violència difícil de resoldre. Eshom Nelms i Ian Nelms dirigeixen el film.

'Tu madre o la mía: Guerra de suegras'

Chus Gutiérrez dirigeix la comèdia 'Tu madre o la mía: Guerra de suegras'. Carmina Barrios, Salva Reina, Paulina Goto i Patricia Bernal protagonitzen un film sobre una parella que s'ha de casar i que la celebració engegarà una lluita entre les mares per decidir els detalls del casament. La Carmen, mare d'en Paco, és una experta en fer xantatge emocional. Mentre que la Catalina, mare de la Regina, és una experta en fer servir els seus contactes per pressionar a la gent. La lluita entre ambdues està servida.

'Regreso a Córcega'

'Regreso a Córcega' de la directora Catherine Corsini és un drama que gira al voltant de la Khédidja, que treballa per una família de classe alta a París i li ofereixen cuidar els nens durant l'estiu a Còrcega. Aquesta serà l'oportunitat de la protagonista per tornar a l'illa que va deixar enrere anys enrere amb les seves filles. Mentre intenta lluitar contra els seus records, les dues adolescents s'entreguen a totes les temptacions de l'estiu: trobades inesperades, entremaliadures i les seves primeres experiències amoroses.

'Carmen'

Benjamin Millepied s’estrena com a director amb una adaptació al cinema de la novel·la 'Carmen' de Prosper Mérimée. Amb Melissa Barrera i Paul Mesclat, es tracta d'un drama sobre una dona jove i independent que es veu obligada a fugir de casa i creuar il·legalment la frontera. Allà coneix a l'Aidan, un membre de la Marina. Tots dos es veuen envoltats en un enfrontament i hauran d'escapar plegats.

'El monje y el rifle'

'El monje y el rifle' de Pawo Choyning Dorji se situa a l'any 2006, quan el regne de Bhutan, a l'Àsia Meridional, camina cap a la democràcia. De cara a la celebració de les eleccions, el govern organitza un simulacre de votacions per preparar a la població de quelcom que desconeix. Mentrestant a la ciutat s'ordena que un monjo aconsegueixi una arma per afrontar el canvi de règim. El valuós rifle que obté és una peça buscada per un col·leccionista d'armes nord-americà.

'Matronas'

'Matronas' de Léa Fehner és un drama sobre la maternitat que parla de la Sofía i la Louise, dues dones que acaben de parir després d'acabar la universitat. Tot i que tenen una professió plena d'il·lusió i esperança, s'hauran d'enfrontar als desafiaments de de la feina diària d'un hospital carregat de problemes.

Reestrena de 'Spider-Man'

Els seguidors de la saga d'Spider-Man estan d'enhorabona. Les pel·lícules tornaran als cinemes a partir d'aquest divendres en motiu de la celebració dels 100 anys de Columbia Pictures. Tobey Maguire, Andrew Garfield i Tom Holland tornaran a posar-se sota la pell de l'home aranya en les vuit pel·lícules que van arribar als cinemes al llarg de gairebé 20 anys. La primera pel·lícula que arribarà serà 'Spider-Man' (2002) de Sam Raimi.

Plataformes ( del 31 de juliol al 6 d’agost)

‘Stay Homas. La banda que no hauria d’existir’, a Filmin

El documental ‘Stay Homas. La banda que no hauria d’existir’, que es va estrenar al Festival de Màlaga i arriba divendres a Filmin, s’endinsa en la història més íntima del fenomen del grup Stay Homas i els segueix durant tres anys a partir dels seus inicis al 2020 en plena pandèmia. En declaracions a l’ACN, Nick Bolger, un dels directors, creu que amb el documental el públic descobrirà que Stay Homas “són tres homes molt normals que no han buscat la fama i que lluiten contra ella”. Dirigida per Oriol Gispert, Nick Bolger i Ramon Balagué, el documental s’ha projectat aquest dimecres al Festival de Màlaga amb la presència dels tres membres de la banda.

D'altra banda, Dimarts 6 d'agost, Filmin estrena la sèrie 'El día', una producció belga de gran èxit sobre un atracament en un banc amb una tensa negociació.

‘Sangre y dinero’ a Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena dimarts a la seva plataforma ‘Sangre y dinero’ amb un doble episodi i s’estrenaran cada martes, dos nous episodis. Europa implementa l’any 2005 un impost sobre el carboni per a lluitar contra el canvi climàtic, però que per a les grans empreses es tradueix ràpidament com “el dret a contaminar, si pagues”. En aquesta història dos estafadors Belville i un jove ric addicte a les finances i al pòquer, s’uneixen per desviar diversos milers de milions d’euros d’aquestes “quotes de carboni” dels estats de la Unió Europea a la seva butxaca. Amb l’actor Vincent Lindon entre els protagonistes, l’obra es basa en el llibre del periodista Fabrice Arfi. Filmin va estrenar el 30 de gener el thriller 'Sangre y dinero'.

Elizabeth Taylor arriba a Max

El documental original d’HBO ‘Elizabeth Taylor: las cintas perdidas’, dirigit per Nanette Burstein arribarà el 4 d’agost a Max. Al llargmetratge, és la veu de Taylor la que narra la seva història invitant al públic a redescobrir no només l’estrella de l’Edat d’Or de Hollywood, sinó a una dona complexa que va navegar tota la seva vida entre la fama, la identitat personal i l’escrutini públic. El documental camina a través d’entrevistes recentment recuperades amb Taylor i del seu arxiu personal.

Netflix estrena ‘Asesinato para principantes’

La plataforma estrenarà ‘Asesinato para principantes’ aquest dijous 1 d’agost. Fa cinc anys, l’estudiant Andie Bell per la seva parella Sal Singh. La policia està segura que ha sigut ell, però la intel·ligent i decidida Pip Fitz-Amobi no ho té tan clar i està decidida a demostrar-ho. Netflix també estrenarà el muntatge del director de les dues parts de Rebel Moon de Zack Snyder.

La plataforma també estrenarà el mateix dia la segona temporada de la comèdia ‘Inestables’.

‘Las Azules’ arriba a Apple TV+

‘Las Azules’, la nova sèrie de Fernando Rovzar i Pablo Aramendi, s’estrena aquest dimecres. Ambientada l'any 1970 narra la història real de quatre dones que desafien les normes ultraconservadores de l’època i s’uneixen la primera força policial femenina de Mèxic. S’estrena també a la plataforma aquest divendres la docuserie ‘Cowboy Cartel’ protagonitzada per Scott Lawson, un agent novell del FBI d’una zona rural de Tennessee. L’agent va perseguir els germans Treviño, els líders de Los Zetas, un dels càrtels més poderosos de Mèxic.

‘Joc de cartes estiu’, a 3Cat

Torna ‘Joc de cartes estiu’ amb la seva vuitena edició. De manera a simultània a 3Cat i TV3 s’estrena una nova temporada del concurs gastronòmic presentat per Marc Ribas. La ruta començarà buscant ‘El millor restaurant amb sabor de mar del Maresme’, passarà per les muntanyes de Prades per trobar ‘El millor restaurant de km0’ i, aprofitant la celebració de la Copa Amèrica de Vela, es donarà a conèixer l’oferta gastronòmica de la zona buscant ‘El millor restaurant del Port Vell de Barcelona’. A més, el xef visitarà Salou, Cambrils i Vila-seca per trobar ‘El millor restaurant del cor de la Costa Daurada’ i, per als amants del camp, cercarà ‘El millor restaurant d’interior de l’Empordà’.

'Batman: El cruzado enmascarado', ara a Prime Vïdeo

Amazon Prime Vídeo estrena aquest dijous 1 d'agost la sèrie d'animació 'Batman: El cruzado enmascarado'. Bruce W. Timm dirigeix la ficció de superherois de l'univers DC Comics. Es tracta d'una sèrie que oferia HBO Max i que ara ha adquirit Prime Vídeo per a dues temporades.

SkyShowtime estrena 'Mr Bigstuff Mr Bigstuff'

SkyShowtime ofereix aquest divendres 2 d'agost 'Mr Bigstuff Mr Bigstuff', una sèrie en clau comèdia que aborda les famílies vulnerables, la fragilitat de la masculinitat i la venta de moquetes. La sèrie gira al voltant de dos germans distanciats que es veuran obligats a viure junts. No passarà gaire temps fins que a les seves vides perfectes els surtin complicacions.

L'endemà, dissabte 3 d'agost, arriba 'Knuckles', una sèrie d'acció que segueix a

Knuckles en un viatge de descobriment carregat d'acció. La sèrie es desenvolupa entre "Sonic 2, la película" i "Sonic 3, la película".