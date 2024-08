Carla Simón comença el rodatge de la seva tercera pel·lícula ‘Romería’

Carla Simón ha començat el rodatge de ‘Romería’, el seu tercer llargmetratge després dels èxits d’’Alcarràs’ i ‘Estiu 1993’. La pel·lícula, que es rodarà en diverses localitzacions de Vigo els mesos d’agost i setembre en català, castellà i francès, està produïda per María Zamora, Premi Nacional de Cinematografia 2024, per Elastica. La cineasta segueix explorant a ‘Romería’ les relacions familiars inspirant-se aquesta vegada en els orígens de la seva família biològica paterna. El repartiment està encapçalat per la debutant Llúcia Garcia.

Al film, la Marina viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, com la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els seus tiets i avis, la Marina intenta reconstruir un relat coherent del seu pare i de la història d’amor que va viure amb la seva mare, però no ho aconsegueix. Tots ells senten molt vergonya vers als conflictes de drogues de la parella, una cosa que la Marina els hi recorda amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí el que li permetrà reimaginar als seus pares i connectar amb ells.

La protagonista inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat.

Simón explica que té la sort de formar part d’una gran família plena d’històries que s’han convertit en la seva font d’inspiració. “Les relacions familiars em fascinen perquè no les escollim. La família és l’origen de molts conflictes, traumes i baralles, però també és l’origen de l’amor, la confiança i la lleialtat més profunda”.

La història avança en dos temps, un d’ells és durant la transició espanyola, una etapa de màxima obertura i experimentació en la qual alguns joves van trencar amb els valors de la generació anterior. Aquella llibertat va derivar en un gran consum de drogues i l’any 1983 es va començar a parlar de la crisi de l’heroïna a Espanya. En un comunicat, s’indica que a partir de 1987 els consumidors d’heroïna baixaven, la mortalitat causada per la droga creixia, principalment a casa de la infecció del VIH. A principis dels 90, a prop de 21.000 persones van murar de sida a l’Estat.

En aquest context, Simón apunta que ‘Romería’ no és només la història de la seva família, sinó la de “tota una generació que va desaparèixer tocada per la sida i la de tots aquells orfes que van deixar vius i desposseïts d’orígens, passat i records”.

Repartiment

‘Romería’ està protagonitzada per la debutant Llúcia Garcia i també formen part del repartiment amb Mitch Robles, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido i Sara Casasnovas, entre d’altres.

Rodada pel seu equip habitual, la cineasta compta amb la directora de fotografia francesa Hélène Louvart.

‘Romería’ és una producció d’Elastica en coproducció amb Ventall Cinema (Alemanya), Dos Soles Media i Romería Vigo, A.I.E.

El film compta amb el finançament del govern espanyol, l’Institut Català de les Empreses Culturals, Xunta de Galicia, Eurimages, Europa Creativa MEDIA, FFA, Comunidad de Madrid, Radio Televisión Española, Vodafone, Movistar Plus+, Netflix, 3Cat, ZDF/ARTE i The Post Republic. La pel·lícula serà distribuïda internacionalment per l’agent de vendes Mk2 Films.