Longlegs: Radiografia del mal

Per als aficionats del cinema de terror, el nom d’Oz Perkins ja era de referència. El fill de l’actor Anthony Perkins va debutar amb La enviada del mal, una molt suggestiva aproximació al cinema de possessions diabòliques que sorprenia per la seves atmosferes i capacitat de generar incomoditat. Quedava clar que no era un cineasta convencional, sinó un autor que volia explorar i reinventar els llenguatges del gènere. Ho va tornar a demostrar amb Soy la bonita criatura que vive en esta casa, estrenada a Netflix i molt millor del que es va dir, i a Gretel y Hansel: Un oscuro cuento de hadas, un singular adaptació de la faula clàssica. Ara la indústria l’ha abraçat gràcies a Longlegs, que s’ha convertit en un inesperat fenomen de taquilla als Estats Units i en què Perkins eleva el seu estil a la màxima potència: aquest esplèndid thriller sobrenatural, tan addictiu com pertorbador, és un exercici d’estil que ens emmiralla als nostres monstres quotidians i aconsegueix esfereir sense recórrer als vells efectismes visuals. També és la demostració que el gènere pot adoptar múltiples formes. Però és que a més compta amb una parella protagonista excepcional: Maika Monroe, que es revalida com una de les grans muses modernes del fantàstic i el terror, i Nicolas Cage, que està començant a tenir una de les filmografies més completes i arriscades del Hollywood dels darrers anys. Ara arriba als cinemes de casa nostra i tot apunta que l’èxit es repetirà amb la mateixa intensitat que a la resta de mercats.

Longlegs té un punt de partida més o menys convencional, però als cinc minuts de metratge ja t’adones que no és una pel·lícula fàcil d’etiquetar. La protagonista, Lee Harker, és una jove agent del FBI que s’ha de fer càrrec del cas, molt complex, d’un misteriós assassí en sèrie. Les pistes que deixa són realment críptiques i els crims es van succeint sense que ningú pugui fer res per evitar-los. Però mentre investiga l’escena del darrer assassinat, Lee s’adona que té un vincle molt personal amb el seu autor i haurà de treballar a contrarellotge per detenir-lo abans que torni a matar.

Perkins treballa a fons el dibuix del personatge principal i sap crear una atmosfera molt tèrbola al voltant del psicòpata que marca els esdeveniments. És, a més d’un thriller molt absorbent, una colpidora radiografia del mal que juga molt bé amb conceptes com la memòria, el trauma i la culpa. Al costat de Monroe i Cage destaquen secundaris com la gran Alicia Witt, Blair Underwood, Vanessa Walsh i Dakota Daulby. Perkins ja té dues pel·lícules més per estrenar: The Monkey i Keeper, ambdues amb Tatiana Maslany de protagonista.