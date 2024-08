ESTRENES | M. Night Shyamalan torna a la gran pantalla amb ‘La trampa’ i Eli Roth, amb ‘Borderlands’

El director de ‘El sexto sentido’ M. Night Shyamalan torna a la gran pantalla amb ‘La trampa’, mentre que Eli Roth, director de la saga ‘Hostel’, estrena ‘Borderlands’. Aquest divendres també arriba als cinemes la pel·lícula ‘Romper el círculo’, una adaptació de la novel·la de Colleen Hoover amb Blake Lively. A banda, amb motiu de la celebració dels 100 anys de Columbia Pictures, les pel·lícules de la saga d'Spider-Man tornen cada setmana a la cartellera. En plataformes destaquen ‘Los instigadores’ amb Matt Damon i Casey Affleck, que arriba el 9 d’agost a Apple Tv+; així com l’esperada ‘Those About to Die’ que desembarca a Prime Video el mateix dia.

‘La trampa’

El director de ‘El sexto sentido’ M. Night Shyamalan torna a la gran pantalla amb ‘La trampa’, un film d'intriga sobre un assassí en sèrie que mostra un pare i una filla adolescent que assisteixen en un concert de música pop. Mentre gaudeixen de la música s'adonen que estan immersos en un fosc i macabre succés. Josh Hartnett protagontiza la història acompanyat de Saleka Shyamalan o Hayley Mills.

‘Borderlands’

Cate Blanchett torna a la gran pantalla amb 'Borderlands', una història d'Eli Roth. La comèdia negra sobre un futur postapocalíptic presenta a la Lilith, una cercatresors amb un misteriós passat que retorna al seu planeta natal de Pandora per trobar la seva filla desapareguda del poderós Atlas. Per trobar-la forma una aliança inesperada amb un equip ben divers d'inadaptats. Aquests estranys herois hauran de lluitar contra monstres extraterrestres i delinqüents per protegir la nena desapareguda. El destí de l'univers pot estar en mans de la nena, però lluitaran per alguna cosa més.

‘Romper el círculo’

A 'Romper el círculo' de Justin Baldoni, basat en la novel·la de Colleen Hoover, Lily Bloom (Blake Lively) és una dona que se sobreposa a una infància traumàtica per iniciar una nova vida a Boston i perseguir el somni d'obrir un negoci. Una trobada casual amb l'encantador neurocirurgià Ryle Kincaid (Justin Baldoni) engegarà una intensa connexió entre ells dos, però mentre s'enamoren la Lily veu coses en el Ryle que li recorden a la relació dels seus pares. Quan reapareix el primer amor de la protagonista Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), la Lily s'adona que ha de confiar en ella mateixa per decidir què vol fer amb el seu futur.

‘El conde de Montecristo’

'El conde de Montecristo' és una nova adaptació de la novel·la d'Alejandro Dumas amb direcció de Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patellière. Tots els somnis del jove Dantès estan a punt de fer-se realitat. Finalment podrà casar-se amb l'amor de la seva vida, Mercedes. Però el seu èxit genera enveges a diferents punts. Traït pels seus rivals i denunciat com a membre d'una conspiració pro-Bonaparte, és empresonat sense judici al Château d'If sense possibilitats d'escapar. Després de catorze anys d'instrucció secreta per part del seu company de presó Abbé Faria, Dantès aconsegueix escapar i obtenir el llegendari tresor amagat a l'illa de Montecristo. Ara, amb una enorme fortuna, es planteja un pla extraordinari per venjar-se. Assumint múltiples identitats - 'el Comte de Montecristo' entre elles - Dantès perseguirà els seus enemics, ara alts dignataris, per poder acabar amb ells.

‘Cuerpo escombro’

Curro Velázquez presenta la comèdia 'Cuerpo escombro', sobre un home que es fa passar per discapacitat per aconseguir una feina. Fingir tenir paràlisi cerebral és més complicat del que sembla, sobretot quan s'enamora de la seva cap. Dani Rovira, Ernesto Sevilla, Maria Hervás, El Langui i Cassandra Ciangherotti formen part del repartiment.

‘Hipnosis’

'Hipnosis' de Ernst De Geer presenta a l'André i la Vera, una jove parella d'emprenedors. Tenen l'oportunitat de presentar el seu projecte en un prestigiós concurs però, abans d'anar-hi, la Vera prova la hipnoteràpia per deixar de fumar. A partir d'aquest moment la seva actitud canvia i l'André comença a comportar-se d'una forma inesperada. La parella s'enfronta a les expectatives socials i haurà de segui els seus instints sense importar-los les conseqüències.

‘Niégalo siempre’

La comèdia 'Niégalo siempre' d'Ivan Calbérac es presenta un matrimoni amb 50 anys de trajectòria. En François Marsault està ben enamorat de la seva dona però descobreix que el va enganyar 40 anys enrere. Per restaurar el seu honor, es divorciaran i l'home buscarà l'examant per enfrontar-s'hi. Però amb 73 anys i tota una vida al costat de la dona, no és tant senzill.

Reestrena d'Spider-Man

Amb motiu de la celebració dels 100 anys de Columbia Pictures, les pel·lícules de la saga d'Spider-Man tornen cada setmana a la cartellera. En aquesta ocasió a partir de divendres es podrà veure de nou 'Spider-Man 2' (2004) de Sam Raimi.