«La Trampa»: el Shyamalan més pervers i juganer

Pocs cineastes actuals tenen el do de M.Night Shyamalan per dividir el món entre qui l’estima amb devoció i qui l’odia amb totes les seves forces. Si bé és cert que la seva carrera ha patit alguns sotracs i artísticament ha pres decisions discutibles (només cal veure els darrers cinc minuts de Time, per exemple), el director s’ha mantingut fidel a ell mateix i a aquesta lloable croada per reivindicar els clàssics, també de sèrie B, del thriller i el fantàstic. Ha deixat de ser un home que mou masses cap al cinema, però té un bon grapat de seguidors que són allà cada vegada que estrena.

Parlem d’un cineasta capaç de reinventar la concepció moderna del twist narratiu, de dedicar una trilogia a la nostra relació amb el mite dels superherois i d’agafar una premissa pròpia de La dimensió desconeguda (a Llaman a la puerta) i convertir-la en un llargmetratge gens convencional sobre els monstres de l’Amèrica moderna. A La trampa homenatja un dels seus mestres, Alfred Hitchcock, en un exercici de suspens que dona algunes excuses als seus haters, però en termes generals és prou hàbil i cinèfila com per reconciliar-lo amb els seus crítics. Veurem què passa a les taquilles, però de moment està rebent comentaris positius i Shyamalan, molt llest, continua gastant menys que la majoria dels seus col·legues.

La protagonista, Riley, va amb el seu pare, Cooper, a un concert de la seva cantant preferida, Lady Raven. Portava molt temps esperant aquest moment, i és per això que el seu pare s’ha prestat a acompanyar-la. Hi van amb temps per trobar un bon lloc a pista. Cooper s’ofereix a anar a buscar menjar i begudes, però aviat s’adona que alguna cosa no rutlla: hi ha una presència policial superior a la normal, tot i que es nota que pretenen que sigui subtil, i alguns aspectes de la producció del concert no semblen ser gaire convencionals. Cooper s’interessa pel tema i un dels cambrers li diu la veritat: el concert és una trama per poder atrapar un perillós assassí en sèrie. El problema? Que Cooper és aquest assassí i haurà de preparar un minuciós pla de fuga. I el més important, sense que Riley s’adoni del què passa.

Tan deutora de Hitchcock com de Brian de Palma (impossible no pensar en Snake Eyes en alguns moments), La trampa mostra el Shyamalan més pervers i juganer, sobretot quan es tracta de trencar els clixés dramàtics de la relació entre pare i filla. El notable repartiment està encapçalat per Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan (filla del director, que hi canta les seves pròpies cançons), Alison Pill i ni més ni menys que Hayley Mills, la veterana protagonista de Tu a Boston i jo a Califòrnia.